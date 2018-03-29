КТЖ планирует внедрить систему динамического управления тарифами и централизованного управления обращениями клиентов 24/7

Одним из проектов, уже функционирующих в грузовом хозяйстве АО «НК „ҚТЖ“, является автоматизированная система управления „Договорная и коммерческая работа“. Здесь работает принцип единого электронного окна при планировании, организации и осуществлении перевозок, электронной оплаты услуг, связанных с перевозкой грузов.

Как пояснили в НК „ҚТЖ“, грузоотправители через интернет посредством АСУ ДКР могут запланировать перевозку, подав заявку, оформить перевозочный документ, рассчитать предварительный тариф за перевозку. В настоящее время в системе зарегистрированы и работают более 20 тыс. клиентов компании и более 5 тыс. работников грузовых станций.