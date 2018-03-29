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КТЖ планирует внедрить систему динамического управления тарифами и централизованного управления обращениями клиентов 24/7
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Юлия Скрипаль пошла на поправку

КТЖ планирует внедрить систему динамического управления тарифами и централизованного управления обращениями клиентов 24/7 

РЖД-Партнер 14 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Одним из проектов, уже функционирующих в грузовом хозяйстве АО «НК „ҚТЖ“, является автоматизированная система управления „Договорная и коммерческая работа“. Здесь работает принцип единого электронного окна при планировании, организации и осуществлении перевозок, электронной оплаты услуг, связанных с перевозкой грузов.
Как пояснили в НК „ҚТЖ“, грузоотправители через интернет посредством АСУ ДКР могут запланировать перевозку, подав заявку, оформить перевозочный документ, рассчитать предварительный тариф за перевозку. В настоящее время в системе зарегистрированы и работают более 20 тыс. клиентов компании и более 5 тыс. работников грузовых станций.
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