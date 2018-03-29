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Активисты из Южнопортового района посетили занятия просветительского проекта
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Юлия Скрипаль пошла на поправку

Активисты из Южнопортового района посетили занятия просветительского проекта 

Управа Южнопортового района 14 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
Активисты Совета обучающихся «Маяк» посетили занятие просветительского проекта Департамента образования «Субботы активиста». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— В рамках третьего модуля они поговорили о грамотном распределении бюджета, а точнее, о целях и задачах личного финансового плана. Участники высказали интересные идеи о том, как рационально спланировать свои расходы и сэкономить средства, — сообщили в администрации.
Ребята получили массу новой информации и закрепили полученные знания в практической части. (вт)
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