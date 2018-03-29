Активисты из Южнопортового района посетили занятия просветительского проекта

Активисты Совета обучающихся «Маяк» посетили занятие просветительского проекта Департамента образования «Субботы активиста». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— В рамках третьего модуля они поговорили о грамотном распределении бюджета, а точнее, о целях и задачах личного финансового плана. Участники высказали интересные идеи о том, как рационально спланировать свои расходы и сэкономить средства, — сообщили в администрации.

Ребята получили массу новой информации и закрепили полученные знания в практической части. (вт)