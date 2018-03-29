Во Владивостоке утвердили общие требования к внешнему виду и оформлению ярмарок

Торговое оборудование должно соответствовать государственным стандартам.

Постановление об установлении общих требований к внешнему виду и оформлению ярмарок на территории Владивостокского городского округа опубликовано на сайте городской администрации. Оно вступает в силу с 3 апреля 2018 года.

Как уточняется в документе, лотки должны быть оснащены прилавком, рассчитанным на одно рабочее место продавца, торгово-технологическим оборудованием (при необходимости), обеспечивающим необходимые условия для организации торговли, свободный проход покупателей и их доступ к торговым местам.

Кроме того, тенты должны быть изготовлены из водонепроницаемой ткани и легко собираемых конструкций. Торговое оборудование должно соответствовать государственным стандартам, санитарным нормам и требованиям техники безопасности, а также быть чистым и целостным (без крупных сколов, трещин, ржавчины и т. д.). При этом средства декора должны соответствовать тематике проводимой ярмарки.