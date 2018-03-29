Бабушки на двоих сказали. Мэй и Меркель будут стоять вместе

Бабушки на двоих сказали. Мэй и Меркель будут стоять вместеМэй это делала по старшинству. Вначале позвонила Трампу и отблагодарила его за соучастие в «деле Скрипаля», а потом — Меркель. Но Меркель свое место знает. Как женщине и политику преклонному — причем, как выясняется, не только по возрасту, но и по сути — ей должно льстить, что кого-то считают старше ее. В общем, она не в обиде. Что и доказала, ни разу в разговоре с британской премьершей не вспомнив про Brexit. Хотя, казалось бы, ровно год остался до официального развода. Пора бы Лондону, как говорится, и честь знать. Но до сих пор даже сами британцы не знают, что их ждет.

А ждет их, как и немцев, общая борьба с «российской угрозой». То, что она неизбежна, это бабушки на двоих сказали. «Канцлер и премьер-министр сошлись на необходимости совместного противостояния усилившейся агрессии со стороны России », — так подытожили их сплетни на Даунинг-стрит, 10. В Берлине на всякий случай промолчали. «Северного потока-3» пока же нет. А разрешением на «Северный поток-2» Германия свою антироссийскую податливость уже компенсировала.

А ведь, бывало, Мэй с Меркель если и здоровались друг с другом, то сквозь зубы. Все из-за того же Brexit'а. А теперь, ничего — притерлись. Скрежет на всю Европу. Что естественно. Одна мнит себя второй железной леди, другая — железной канцлерин. А когда металлом об металл — это лязг. Звонко, но неприятно. Нам-то что — мы далеко. А вот они еще поймут, что две хозяйки на одной кухне — это туши свет. В смысле, Старый Свет. Впрочем, он и так уже то потухнет, то погаснет. И та же Мэй едва ли станет обзванивать всех, замазанных ее провокацией. Много чести. Они уже вписались — не соскочат.

Хватит с них и упоминания в речи Бориса Джонсона . Глава Форин-офиса на пасхальном обеде в лондонском Сити назвал всех поименно. А Россию назвал Родионом Раскольниковым , чем явил свое качественное отличие от представителя Госдепа Хезер Науэрт. У той антироссийский видеоряд дальше комиксов и клише с щупальцами и морскими чудищами не выходит. А этот «бьет» русских их же оружием — русской классикой. «Нападение в Солсбери», говорит — как «Преступление и наказание». Сразу всем известно, кто убийца, а вопрос только в том, сам он признается или его поймают.

Ну ведь молодец. Может, когда захочет. Оправдал свое предназначение. Шута же для того и заводят, чтобы он хоть иногда блистал остроумием. Правда, его понимание Достоевского — как и его имя. Оно только пишется, как по-русски, а ударение-то неправильное. Так и эту его литературную аналогию с «делом Скрипаля» роднит лишь то, что в ней тоже есть неувязки. Во-первых, в истории с отравлением все они знали, кто преступник, еще до преступления. Во-вторых, будь Россия Раскольниковым, лежала бы британская старуха-процентщица в полном ауте.

А она, смотри-ка: бодрячком. Из второстепенного персонажа превращается чуть ли не в главную героиню мировой политики и теперь сама решает, кому ей звонить, а кому нет. Кстати, и по возрасту Тереза Хьюбертовна Алене Ивановне ровня. Только поживее будет. Британским сыщикам после такой подсказки от Джонсона важно не пойти по ложному следу. Топор-то найти легче, чем газ. К тому же они могут и не знать, что у Достоевского есть кое-что и про самого Бориса. Все читать не надо. Одно название — «Идиот».

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