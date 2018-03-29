50-летняя Алика Смехова выглядит на 35

@alika_smekhova50-летняя Алика Смехова выглядит на 35Актриса Алика Смехова (50) на днях отпраздновала свой юбилей. В микроблоге по случаю праздника она поделилась свежим снимком, от которого все ее поклонники пришли в восторг. На фотографии, сделанной в день рождения, она выглядит минимум на 15 лет моложе.

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova) 29 Мар 2018 в 12:43 PDT Фанаты артистки поспешили отметить этот факт в комментариях, а так же начали интересоваться, в чем же секрет молодости звезды: «Вам дашь не 50, а 35. Вы выглядите молодо», «В чем секрет? Кому нужно продать душу, чтобы выглядеть так же?», «Молода, прекрасна и талантлива! Юбилей? 50? Враки!», «Женщина-мечта!». Читай также: 49-летняя Алика Смехова похвасталась стройной фигурой.