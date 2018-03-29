Вблизи Марьиной Рощи состоится выставка-фестиваль собак и кошек из приютов

Выставка-фестиваль бездомных животных «Woof» состоится вблизи Марьиной Рощи. Участники мероприятия познакомятся с собаками и кошками из столичных приютов. Гостей ждут на территории «Хлебозавода № 9» на Новодмитровской.

«Все животные, участвующие в выставке, здоровы, привиты и стерилизованы. Понравившегося хвостатого друга можно будет забрать домой — для этого потенциальному хозяину животного необходимо иметь при себе паспорт. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в сборе подарков для приютов», — сообщили в фонде помощи бездомным животным «Ника».

Фестиваль пройдет с 11.00 до 19.00. «Хлебозавод № 9» находится по адресу: ул. Новодмитровская, 1. Вход свободный. (то)