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Sky News: Юлия Скрипаль идет на поправку
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Юлия Скрипаль пошла на поправку
Юлия Скрипаль пошла на поправку

Sky News: Юлия Скрипаль идет на поправку 

Rambler News Service 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Состояние Юлии Скрипаль «стремительно улучшается», и она «больше не находится в критическом состоянии», сообщает Sky News со ссылкой на отделение Национальной службы здравоохранения Британии.
По словам врачей, дочь экс-полковника ГРУ сейчас находится в «стабильном» состоянии.
4 марта осужденный в России за госимзену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в английском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом. Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Она также добавила, что «с высокой вероятностью» ответственность за этот инцидент несут российские власти.
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