Sky News: Юлия Скрипаль идет на поправку 

Состояние Юлии Скрипаль «стремительно улучшается», и она «больше не находится в критическом состоянии», сообщает Sky News со ссылкой на отделение Национальной службы здравоохранения Британии.
По словам врачей, дочь экс-полковника ГРУ сейчас находится в «стабильном» состоянии.
4 марта осужденный в России за госимзену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в английском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом. Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Она также добавила, что «с высокой вероятностью» ответственность за этот инцидент несут российские власти.