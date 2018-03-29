Путин уже не тот и нуждается во внешних врагах

Старший советник Хельсинкского комитета Лене Веттеланн (Lene Wetteland) считает, что Путин продолжит раздувать из Запада образ врага, чтобы отвлечь русских от проблем внутри страны.

После отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании недостатка в международных реакциях не было. Двадцать шесть стран, включая Норвегию , в совокупности выслали 140 российских дипломатов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) считает, что эта химическая атака — еще один пример «агрессии и непредсказуемости» с российской стороны.

России же придерживаются иного мнения. Москва не только отказывается признавать свою причастность к отравлению, но и считает, что Запад пытается выставить ее козлом отпущения.

Лене Веттеланн, старший советник Норвежского Хельсинкского комитета, считает, что у Путина есть целый ряд оснований для того, чтобы пытаться представить ситуацию как сговор западных стран против России.

«Внешняя политика тесно связана с внутренней. Позиции Путина далеко не столь сильны, как ему казалось», — заявила Веттеланн «Верденс ганг».

Отвлекающий маневр

«Путин уже давно твердит, что западные страны ополчились против России. Да и многие русские, даже из числа тех, кто не любит Путина, считают, что с ними обращаются несправедливо», — говорит Веттеланн.

Государственные СМИ в России в очередной раз напирают на пристрастность Запада, подчеркивая, что у британцев нет никаких доказательств. В то же самое время независимые СМИ расписывают пожар в торговом центре в Кемерове , выясняя, кто же виноват в случившейся трагедии. В огне погибло 64 человека, из них 41 ребенок.

«И для них главная российская проблема — отнюдь не внешние силы, а продажные российские чиновники, которые лишь безнаказанно набивают карманы и плевать хотели на безопасность собственных граждан» — говорит Веттеланн.

По ее мнению, призыв русским сплотиться перед лицом внешнего врага может быть использован властями, чтобы отвлечь их внимание от внутриполитических проблем страны.

«В путинской «нефтяной копилке» осталось не так-то много денег. Точечные санкции привели к тому, что даже поддерживавшие его ранее олигархи начали позволять себе критику в его адрес», — объясняет Веттеланн.

«К тому же падает народная поддержка конфликтов в Крыму , на востоке Украины и в Сирии : число жертв растет, а поставленные цели понятнее не стали», — считает она.

Сотрудник Норвежского внешнеполитического института (NUPI) Якуб Годзимирски (Jakub Godzimirski) согласен, что сосредоточиться на внешних врагах — это Путину на руку. По его словам, Путин выстроил предельно централизованною систему, в которой себе отвел место на самой вершине государственной пирамиды.

«Это значит, что любая власть прямо или косвенно исходит от него самого — и он сам согласился на эти условия. При этом он может подогревать в своих избирателях западоненавистнические чувства, чтобы отвлечь их внимание от внутренних проблем» — говорит Годзимирски.

Двуликий Путин

На прошлой неделе «Верденс Ганг» общалась с Андреем Коротуновым, генеральным директором Российского внешнеполитического совета. Это мозговой центр, который влияет на решения Кремля.

«Что меня волнует, так это выражения, которые себе позволяет Лондон. Они говорят так, как будто у них нет ни малейшего сомнения в том, что приказ отравить такого-то предателя таким-то ядом отдал лично Путин. Можно сколько угодно считать Путина циничным и жестоким, но он — не дурак. Это все признают. Так зачем же, спрашивается, ему так поступать?» — сказал Коротунов.

Годзимирски объясняет, что цепочку, по которой шли приказы, проследить и в самом деле невозможно, но уверяет, что следы примененного яда ведут прямиком в Россию.

«Существует немало деталей, которые говорят о том, что целью было не просто лишить Скрипаля жизни, но и послать сигнал Западу и недоброжелателям России», — говорит он.

По словам Веттеланн, Путина двуличен и использует двусмысленность себе на пользу.

«Есть такой российский карикатурист, Сергей Ёлкин, вот у него хорошо получилось это изобразить. У него на рисунке Путин стоит перед двумя указателями, один ведет на Запад, другой — в Россию. На том, что в Россию, написано «И так будет с каждым предателем!», а на том, что на Запад — «Мы ни при чем, у вас нет доказательств»».

«Тем самым дается понять, что, мол, все равно никогда не узнаешь, путинских ли это рук дело или нет, потому что никаких концов не найдут. Таким образом, это еще и скрытая угроза будущим предателям», — считает она.