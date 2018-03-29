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Над Японией создадут искусственный метеоритный дождь
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Юлия Скрипаль пошла на поправку

Над Японией создадут искусственный метеоритный дождь 

Российская Газета 27 минут назад
Ожидается, что это произойдет в 2020 году. Увидеть шоу под названием Star canvas (Звездный холст) можно будет в диаметре 200 километров вокруг города Хиросима, в том числе над городами Ивакуни, Такамацу, Мацуяма.
Искусственный метеоритный дождь состоит из десятков металлических капсул диаметром 1 сантиметр, которые с высоты 350 километров сбросят два специальных небольших спутника. Капсулы станут ярко светиться, сгорая в атмосфере. Каждая капсула будет лететь со скоростью около 7,5 километра в секунду, что значительно медленнее настоящих метеоров, которые, как правило, представляют собой крошечные песчинки, сгорающие в плотных слоях атмосферы в одно мгновение.
Организаторы особо подчеркивают, что искусственные метеоры не причинят никакого вреда окружающей среде.
Шоу организует японская компания Astro Live Experience, специализирующаяся на «аэрокосмических развлечениях». Как заявил сотрудник компании Джош Роденбог, «большая часть того, что мы делаем — это развлечение, но у нас есть и более серьезная цель — заинтересовать детей техникой, точными науками».
Также, отметил Роденбог, запуская искусственный метеоритный дождь, компания хочет понять механику настоящих метеоров, падающих на Землю.
Шоу искусственного метеоритного дождя Shooting Star Challenge в Хиросиме в 2020 году пройдет в рамках международной научной выставки.
В принципе, утверждают организаторы, подобное шоу можно устроить практически над любым городом. Минимальная цена пока что около 40 тысяч долларов.
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