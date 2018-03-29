Ещё
«Любая попытка назначить на эту должность другого депутата будет неизбежно провоцировать возрождение конфронтации»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Юлия Скрипаль пошла на поправку
Юлия Скрипаль пошла на поправку

«Любая попытка назначить на эту должность другого депутата будет неизбежно провоцировать возрождение конфронтации» 

Нижегородская правда 24 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
«Любая попытка назначить на эту должность другого депутата будет неизбежно провоцировать возрождение конфронтации»«Любая попытка назначить на эту должность другого депутата будет неизбежно провоцировать возрождение конфронтации», — заявил политолог Александр Суханов, комментируя решение о сложении Олегом Сорокиным полномочий депутата Законодательного собрания Нижегородской области.
«Одновременно, это решение закрывает страницу политического противостояния групп элит в нижегородском регионе. В связи с этим оказывается абсолютно ненужной должность четвертого заместителя председателя Законодательного собрания, которую занимал Олег Валентинович. Она создавалась как результат политического компромисса на определенном этапе в попытке разрешения внутриэлитного конфликта. Введение этой должности предполагало участие оппозиционной группы депутатов в работе Законодательного собрания без использования средств бойкота и срыва его заседаний. На сегодняшний момент, конфликт между областью и городом преодолен. Своим заявлением о досрочном прекращении полномочий Олег Сорокин фактически распускает группу «городских» и прекращает ее деятельность. А, следовательно, и необходимость в заместителе Председателя, который курировал работу этой оппозиционной группы, исчезает. Любая попытка назначить на эту должность другого депутата будет неизбежно провоцировать возрождение конфронтации. Мне кажется, депутаты Законодательного собрания, понимая эти риски, внесут предложение о сокращении должности четвертого заместителя Председателя Законодательного собрания и вернутся к традиционной схеме работы».
Нижегородская правда: последние новости
Зарплаты учителям хотят повысить в полтора раза Глеб Никитин: «Росгвардия заняла одно из важнейших мест в обеспечении внутренней безопасности нашей Родины» Никита Сорокин складывает полномочия депутата
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера206
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну312
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово119
Захарова рассказала об ответе РФ на высылку дипломатов44
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми83
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение