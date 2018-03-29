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Юлия Скрипаль пошла на поправку
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Юлия Скрипаль пошла на поправку
Юлия Скрипаль пошла на поправку

Юлия Скрипаль пошла на поправку 

Рамблер 28 минут назад
Юлия Скрипаль, отправленная в Британии, пошла на поправку. Об этом сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании.
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