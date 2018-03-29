«Дочка» «Русала» направит заявки на исключение из нового списка пошлин в США

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Североамериканская «дочка» "Русала" — Rusal America — планирует использовать механизм исключения российского алюминия из нового списка пошлин в США и подаст соответствующие заявки в ближайшее время. Об этом сообщила журналистам генеральный директор «Русала» Александра Бурико в кулуарах Столыпинского форума.

"Мы работаем над возможными исключениями, и все необходимые запросы будут направляться в ближайшее время с тем, чтобы защитить наших потребителей в Америке от дополнительной нагрузки в виде пошлин. Они (Rusal America, торговая компания «Русала» в США — прим. ТАСС) рассматривают сейчас возможные меры, которые помогут нам получить освобождение от пошлин на все виды продукции, которые мы продаем в США", — сказала она.

Ранее «дочки» "Северстали" — Severstal Export GmbH и Severstal Export Miami Corp. — подали иск против правительства США в Федеральный суд по вопросам международной торговли США. В исковом заявлении компании требуют ввести судебный запрет на применение 25%-ной пошлины на импорт в США продукции «Северстали», а также рассмотреть дело в ускоренном порядке (14 дней).

Представитель Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) сообщал ТАСС, что североамериканская «дочка» производителя стали — NLMK USA — воспользовалась механизмом подачи заявок на исключение продукции НЛМК (слябы) из-под действия новых пошлин.