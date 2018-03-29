Стойку с дорожным знаком на Авиамоторной улице вернули в правильное положение

Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился житель района Лефортово.

Максима Ликсутова. Работы провели в течение двух дней с момента поступления заявки. После этого на портале было опубликовано сообщение за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожными знаками 1.23 «Дети» с табличкой 8.2.1 и 6.4 «Парковка» с табличками 8.6.5 и 8.8.», — говорится в сообщении.

Напомним, портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить на сайте сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (вт)