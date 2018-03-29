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Стойку с дорожным знаком на Авиамоторной улице вернули в правильное положение
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Стойку с дорожным знаком на Авиамоторной улице вернули в правильное положение 

Управа района Лефортово 33 минуты назад
Фото: Управа района Лефортово
Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился житель района Лефортово.
Работы провели в течение двух дней с момента поступления заявки. После этого на портале было опубликовано сообщение за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожными знаками 1.23 «Дети» с табличкой 8.2.1 и 6.4 «Парковка» с табличками 8.6.5 и 8.8.», — говорится в сообщении.
Напомним, портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить на сайте сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (вт)
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