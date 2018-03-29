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Хорек-нарушитель задержан на пропускном пункте «Люття» в Карелии
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Хорек-нарушитель задержан на пропускном пункте «Люття» в Карелии 

Карельские вести 22 минуты назад
Фото: Карельские вести
Хозяин животного, которое не прошло клинический осмотр, будет оштрафован на одну тысячу рублей.
Сотрудники Россельхознадзора задержали хорька-нарушителя, который хотел пересечь пересечь российскую границу со стороны Финляндии, сообщает сайт ведомства.
В марте 2018 года в международном автомобильном пункте пропуск МАПП «Люття» государственную границу Российской Федерации вместе со своей хозяйкой пересекал хорек, он же темного соболиного окраса.
Животное было чипировано, в конце 2017 года привито от бешенства и ряда других опасных не только для него инфекций. Имелись международный ветеринарный паспорт и ветеринарный сертификат формы 5а. Но этого оказалось недостаточно. Государственный инспектор Управления Россельхознадзора не нашел в паспорте отметки компетентного органа о клиническом осмотре животного в течение пяти дней перед отправкой в Россию.
За нарушение ветеринарного законодательства Евразийского экономического союза в отношении владельца животного составлен протокол об административном правонарушении по ст. 10.8 КоАП РФ, с учетом отягчающих обстоятельств (в июле 2017 года было совершено подобное правонарушение) наложен административный штраф по верхнему пределу, предусмотренному КоАП РФ, — 1000 руб,
— говорится в сообщение ведомства.
Подобные нарушения на государственной границе — не редкость, только на МАПП «Люття» в уходящем месяце было зафиксировано несколько случаев: отсутствовали отметки о проведении клинического осмотра у собак, истек срок действия прививки против панлейкопии у кошки и тк далее.
По материалам: ptzgovorit.ru
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