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Евгений Ройзман: Назначенцы — федеральный тренд
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Евгений Ройзман: Назначенцы — федеральный тренд 

ИД «Собеседник» 32 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru обсудил с Евгением Ройзманом последствия отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в региональный парламент законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Судя по всему, он будет принят в ближайшее время. А это значит, что выборы мэра в сентябре не состоятся — просто назначат нового.
«Собеседник» поговорил с нынешним мэром уральской столицы Евгением Ройзманом о том, что сулит новация.
— Как вы думаете, зачем это предлагается?
— Между прочим, губернатор, внося законопроект, даже не удосужился указать в пояснительной записке, для чего нужно отменить прямые выборы мэра.
Сильнее всего задело то, что никто не спросил жителей города. Были проведены опросы, которые показали: более 90% екатеринбуржцев выступают за сохранение прямых выборов. Поэтому мы будем митинговать и бороться, чтобы этот законопроект не был принят.
— Возможно, это чтобы не дать вам переизбраться?
— Во-первых, они (власти Свердловской обл. — Ред.) меня откровенно боятся, потому что я действительно выиграю выборы. Во-вторых, отсутствие прямых выборов — это федеральный тренд, а холуи всегда бегут впереди паровоза.
— А что изменится? Ведь сейчас в Екатеринбурге все равно права мэра весьма ограничены, а сити-менеджер и без того назначается.
— Прямые выборы — это основа местного самоуправления, это право граждан выражать свою позицию и быть услышанными всегда. Избранный мэр отвечает перед теми, кто его избирал, а назначенный — только перед тем, кто его назначил. Разница понятна? Избранный мэр может критиковать политику, поднимать волну недовольства, когда губернатор у города забирает деньги… Из 80 субъектных городов России прямые выборы остались лишь в восьми. По иронии судьбы, это самые благополучные города страны.
— То есть систему власти в Екатеринбурге менять не нужно?
— Сегодняшняя система (наличие мэра и сити-менеджера в руководстве города. — Ред.) имеет ряд подвохов. Но поскольку и я, и сити-менеджер — люди взрослые и всю жизнь прожили в этом городе, мы умеем ставить интересы жителей и города выше личных. У нас практически не возникает конфликтных ситуаций, и мы помогаем друг другу. Но в идеале, конечно, нужно возвращать все полномочия мэру, который будет избран.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №12-2018.
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