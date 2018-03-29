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НИУ «МЭИ» стал партнером российской софтверной компании в области SCADA
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НИУ «МЭИ» стал партнером российской софтверной компании в области SCADA 

Управа района Лефортово 36 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
НИУ «МЭИ» и ТЭЦ МЭИ подписали соглашение о сотрудничестве с компанией «АдАстрА Рисерч Групп». Свою подпись под документом поставили ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев, директор ТЭЦ МЭИ Василий Дрючинин и президент компании «АдАстрА» Лев Анзимиров. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
— В рамках сотрудничества в соответствии с соглашениями предусматривается взаимодействие как в области подготовки и переподготовки, так и в сфере научной и инновационной деятельности, — отметили в пресс-службе.
От НИУ «МЭИ» взаимодействие с компанией «АдАстрА» обеспечивают доценты кафедры автоматизированных систем управления тепловыми процессами Сергей Мезин и Владимир Сабанин. (вт)
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