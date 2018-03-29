Депутат МО Вешняки не подписал акт работы по замене лифта

Депутат муниципального округа Вешняки Валерий Титов выявил двадцать два замечания в рамках работы комиссии по приемке выполненных работы по замене лифтового оборудования. Об этом сообщает аппарат Совета депутатов МО Вешняки.

В доме №9 корп.1 по Вешняковской улице проводились работы по замене лифтового оборудования. В ходе осмотра итогов работ, созданная комиссия нашла 22 замечания. «Проверили состояние аварийной системы в шахте лифта — она не исправна», — прокомментировал В. Титов. Кроме того, по словам Титова, провода, относящиеся к коробу и независимые от него провода, должны находиться на определённом расстоянии друг от друга.

В связи с этим комиссия приняла решение не подписывать акт выполненных работ. По информации подрядной организации, проводившей замену лифтового оборудования, работы замечания будут устранены в кратчайшие сроки.

Отметим, что данный вопрос находится на постоянном контроле муниципального депутатов В. Титова.