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Глава управы Марьиной Рощи отчиталась перед Советом депутатов о результатах работы за прошедший год
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Глава управы Марьиной Рощи отчиталась перед Советом депутатов о результатах работы за прошедший год 

Управа района Марьина роща 39 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Глава управы Марьиной Рощи Светлана Гордикова отчиталась перед Советом депутатов муниципального округа района о результатах деятельности управы в прошедшем году. В рамках отчета были озвучены итоги работ, проведенных в 2017 году на территории района в различных сферах.
— В 2017 году работа управы района Марьина роща была направлена на реализацию таких государственных программ, как «Столичное образование», «Жилище», «Спорт Москвы» и «Безопасный город». Кроме того, были проведены работы по ремонту квартир для льготных категорий населения, уборке бесхозной территории, было проведено множество культурно-массовых мероприятий, выделены средства на содержание помещений ОПОП и советов ветеранов, — сообщила Светлана Гордикова.
В заключении Светлана Гордикова поблагодарила депутатов муниципального округа Марьина роща за их активную позицию в принятии решений и слаженную совместную работу. (то)
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