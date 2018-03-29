Глава управы Марьиной Рощи отчиталась перед Советом депутатов о результатах работы за прошедший год

Глава управы Марьиной Рощи Светлана Гордикова отчиталась перед Советом депутатов муниципального округа района о результатах деятельности управы в прошедшем году. В рамках отчета были озвучены итоги работ, проведенных в 2017 году на территории района в различных сферах.

— В 2017 году работа управы района Марьина роща была направлена на реализацию таких государственных программ, как «Столичное образование», «Жилище», «Спорт Москвы» и «Безопасный город». Кроме того, были проведены работы по ремонту квартир для льготных категорий населения, уборке бесхозной территории, было проведено множество культурно-массовых мероприятий, выделены средства на содержание помещений ОПОП и советов ветеранов, — сообщила Светлана Гордикова.

В заключении Светлана Гордикова поблагодарила депутатов муниципального округа Марьина роща за их активную позицию в принятии решений и слаженную совместную работу. (то)