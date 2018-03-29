АО «Куприт» подало единственную заявку на конкурс по выбору регоператора ТБО в Кирове 

В соответствии с действующим законодательством, конкурс был признан несостоявшимся. В настоящее время заявку «Куприта» проверяют на соответствие требованиям конкурсной документации — договор могут заключить и с одним участником конкурса.
Экс-депутат гордумы Алексей Кузьмин считает, что логика городской власти в этом случае вполне понятна и правильна.
«Надеюсь, что это взвешенное решение. «Куприту» придется не только выкупить или взять в управление большинство свалок в регионе, но и приобрести мусоровозов почти на 1 миллиард рублей, — отметил Кузьмин. — При этом тариф за вывоз будет устанавливать сам оператор. Приведет ли это к неконтролируемому росту тарифа — вопрос открытый. Но логика городской власти вполне понятна и правильна — завести на предприятие крупнейший долгосрочный контракт, а затем очень выгодно для бюджета приватизировать АО, и, естественно, не за 39 миллионов рублей как планировалось в декабре 2017 года».
Напомним, с 1 января 2019 года Кировская область должна будет перейти на новую схему сбора и переработки мусора. В области появится один региональный оператор — организация, которая будут управлять процессом сбора, транспортировки, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). Региональный оператор будет отвечать и за реализацию схемы обращения с отходами Кировской области. В ее рамках планируется строительство мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций, объектов по переработке отходов, строительство полигонов и ликвидация свалок. После завершения конкурса региональный оператор должен будет обратиться в Региональную службу по тарифам для утверждения тарифа на сбор, вывоз и утилизацию ТБО. Уже точно известно, что он вырастет в разы — платить за утилизацию мусора придется тем, кто его производит — жителям области.