АО «Куприт» подало единственную заявку на конкурс по выбору регоператора ТБО в Кирове

В соответствии с действующим законодательством, конкурс был признан несостоявшимся. В настоящее время заявку «Куприта» проверяют на соответствие требованиям конкурсной документации — договор могут заключить и с одним участником конкурса.

Экс-депутат гордумы Алексей Кузьмин считает, что логика городской власти в этом случае вполне понятна и правильна.

«Надеюсь, что это взвешенное решение. «Куприту» придется не только выкупить или взять в управление большинство свалок в регионе, но и приобрести мусоровозов почти на 1 миллиард рублей, — отметил Кузьмин. — При этом тариф за вывоз будет устанавливать сам оператор. Приведет ли это к неконтролируемому росту тарифа — вопрос открытый. Но логика городской власти вполне понятна и правильна — завести на предприятие крупнейший долгосрочный контракт, а затем очень выгодно для бюджета приватизировать АО, и, естественно, не за 39 миллионов рублей как планировалось в декабре 2017 года».