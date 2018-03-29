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На всех парусах. Почему европейские корабли вновь используют энергию ветра
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На всех парусах. Почему европейские корабли вновь используют энергию ветра 

Forbes.ru 37 минут назад
В судостроительной промышленности Европы, суммарная стоимость которой составляет €145 млрд, творится что-то поистине странное. Танкеры таких мировых судоходных гигантов, как датская компания Maersk, вновь выходят в море под огромными парусами. Мы наблюдаем за стремительным возвращением технологии из двадцатых годов прошлого века, использующей энергию ветра. Но уже не так, как раньше.
От лошадиных сил к силам скандинавским
Благодаря усилиям предпринимателя Туомаса Риски, к концу 2018 года вокруг континента будут курсировать три огромных судна, частично использующие энергию ветра. Расходы на топливо каждого из кораблей, на палубах которых установлены большие металлические цилиндры, сократятся почти на $200 000 в год.
Тридцативосьмилетний Туомас Риски отнюдь не вписывается в образ судоходного магната. Он более десяти лет проработал в отделе продаж одной из крупнейших ИТ-компаний Финляндии. Тем не менее, его всегда восхищали экологически чистые технологии и инженерное дело. В 2012 году он придумал бизнес-идею, которая могла бы скомбинировать и то, и другое.
«Компании Norsepower удалось найти и применить на практике новое понимание уже существующей технологии», — рассказал Риски в интервью Forbes. Имя этой технологии — роторный турбопарус.
У истоков
В 1926 году немецкий инженер Антон Флеттнер изобрел роторный турбопарус. В том же году технология была успешно испытана: два судна с роторными турбопарусами пересекли Атлантику. Роторный парус представляет собой высокий гладкий металлический цилиндр, который крутится от ветра, и благодаря причудам физики создает движущую силу.
В начале двадцатого века роторные турбопаруса не смогли завоевать популярность. Создатели дорогостоящих парусов хвастались тем, что новая технология позволит снизить расходы на топливо на какие-то несущественные 6%. Однако, в то время нефть была настолько дешевой, что судоходных гигантов это не заботило.
На сегодняшний же день, обстановка в судостроительной индустрии сильно изменилась из-за высокой стоимости топлива (цены на нефть с 1960-х годов поднялись в два раза) и экологических проблем. Тем временем, производственный процесс был усовершенствован, благодаря чему изготовление роторных турбопарусов стало дешевле, чем когда-либо. Неудивительно, что идея Флеттнера снова в моде.
В 2016 году, при финансовой поддержке Европейского союза и правительства Финляндии, а также благодаря капиталовложениям инвесторов на сумму в €3 млн, Туомас Риски позаимствовал концепцию Флеттнера и с помощью одного из лучших инженеров-кораблестроителей Финляндии Кая Левандера сделал свою компанию Norsepower мировым лидером по производству роторных турбопарусов.
«Возможность использовать энергию ветра в качестве дополнительного источника энергии и для сокращения потребления топлива — это естественный следующий шаг для индустрии морских грузоперевозок», — заявил он.
Используя энергию ветра
Первый корабль компании Norsepower, грузовое судно M/S Estraden, был спущен на воду в Финляндии в 2015 году. С тех пор благодаря восемнадцатиметровому роторному турбопарусу его топливные расходы за год сократились на $224 600, то есть на 6.1% или же на 400 т3 топлива. Учитывая тот факт, что установка турбопаруса стоит от €1 млн до €2 млн, ожидается, что проект Norsepower окупит себя всего за пару лет.
«Судно приводится в движение благодаря использованию абсолютно экологически чистой и практически неиссякаемой энергии ветра с нулевым выбросом углерода», — заявил Туомас Риски. Но судно Estraden лишь положило начало.
Крупный бизнес
В прошлом году компания Norsepower заключила сделку по пробной установке турбопаруса на один из танкеров датского судоходного конгломерата Maersk, операционная прибыль которого составляет $200 млрд В начале 2018 года на один из крупнейших танкеров Maersk установили самый большой роторный турбопарус Norsepower, высота которого составляет 30 метров. Он сможет снизить потребление топлива судном примерно на 10%.
Технический директор Maersk Томми Томассен недавно заявил, что, если эффективность турбопаруса будет доказана на пробном этапе, их могут установить на все мало— и среднетоннажные танкеры компании.
Также было объявлено о сделке с финским судоходным концерном Viking Line. В 2018 году роторные турбопаруса будут установлены на один из круизных лайнеров компании, а также на один из новых круизных паромов.
Кроме того, Туомас Риски сотрудничает с инженерами-кораблестроителями, которые могут добавить роторные турбопаруса Norsepower в конструкции проектируемых ими кораблей. Датская судоходная компания Switijnk Shipping уже заказала у Norsepower производство восьмитонного грузового судна. К концу 2019 года пять кораблей будут оснащены роторными турбопарусами. Но это только начало для Туомаса Риски.
«На сегодняшний день 20 000 кораблей в мире можно оснастить роторными турбопарусами», — заявил он. Это примерно треть всех кораблей мира.
Если в ближайшие годы Туомас Риски достигнет своей весьма амбициозной цели, а также увеличит экономию топлива до 10-15% на судно, «выбросы углерода мирового морского флота снизятся на 5%». Неплохо для бывшего агента по продажам финской ИТ-компании.
Перевод Полины Шеноевой
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