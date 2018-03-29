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Горбольница №52 района Щукино ищет специалистов для работы в новом операционном блоке
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Горбольница №52 района Щукино ищет специалистов для работы в новом операционном блоке 

Управа района Щукино 40 минут назад
Фото: Управа района Щукино
В горбольнице №52 района Щукино на базе многопрофильной хирургической службы открывается новый современный операционный блок с высокотехнологичными операционными.
— Приглашаем современных и прогрессивных специалистов, которые любят учиться и развиваться, ищут применение своим знаниям и опыту и готовы познавать новое в своей профессии. Приглашаем на собеседование врачей-хирургов, врачей-эндоскопистов и операционных сестер, — отметили в пресс-службе больницы.
Специалисты могут обращаться к заместителю главного врача по хирургии Ринату Рифкатовичу Мударисову по телефону 8 (499) 196-37-49, резюме можно отправлять по адресу: gkb-52av@mail.ru. (ео)
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