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«Ростелеком» подключил к Интернету более 110 тысяч тамбовчан
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«Ростелеком» подключил к Интернету более 110 тысяч тамбовчан 

АиФ 36 минут назад
Фото: АиФ
За прошедший год абонентская база услуги выросла более, чем на 5 тыс. человек, заметная часть которых подключилась по акции «Сосед плохого не посоветует».
Сергей Мордасов, директор Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Мы постоянно расширяем географию своих сетей и активно модернизируем инфраструктуру. Это позволяет предлагать клиентам самые современные услуги и выгодные условия подключения. Уже больше половины наших абонентов подключены по «оптике», что заметно расширяет их возможности. Скорость передачи данных, которую обеспечивает ВОЛС позволяет пользоваться всеми, даже самыми ресурсоёмкими сервисами. Например, «Видеонаблюдением» или просмотром видеоконтента в формате HD. И эти преимущества наши абоненты ценят сами, и дарят друзьям. А по акции «Сосед плохого не посоветует» они могут пользоваться «Домашним Интернетом» или «Интерактивным ТВ» бесплатно до года».
По условиям акции, при подключении услуг новый абонент может назвать уникальный промо-код рекомендателя — действующего абонента услуг «Ростелекома». По этому коду они оба получают месяц бесплатного пользования услугами «Домашнего интернета» или «Интерактивного ТВ». Каждый промо-код позволяет подключить до 12 соседей, а скидка суммируется. То есть владелец промо-кода может «насобирать» до года бесплатного пользования услугами «Ростелекома». Акция продлится до конца 2018 года и распространяется только на действующие тарифы.
Получить код абоненты могут в Центре обслуживания клиентов «Ростелекома», по единому справочному номеру 8-800-450-0-150 или у специалиста «Ростелекома» в момент подключения. Подробная информация о тарифах доступна по единому бесплатному телефону 8-800-100-0-800, на сайте www.rt.ru или офисах продаж «Ростелекома».
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