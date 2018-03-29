Китайская МКС и еще 3 странных предмета, которые падали на землю с неба

Думаешь над тем, что посмотреть на выходных? Как вариант — взгляни на небо, может, увидишь пролетающую космическую станцию. Но будем надеяться, что она все-таки упадет в другом месте.

Кадр из мультфильма «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»

Кратко введем тебя в курс дела. Семь лет назад китайцы запустили космическую станцию под названием Tiangong 1 (что с китайского переводится как «райское место»). Год назад они потеряли с ней связь и сообщили, что она, вероятно, упадет на Землю в течение пары лет.

В мае 2017 уточнили — где-то между октябрем 2017 и 1 апреля 2018. Срок почти истек, и на День Дурака к нам, землянам, прибудет такой необычный гость.

Куда? Хороший вопрос. Никто пока не знает. Ученый из Гарварда , Джонатан МакДауэлл, сказал, что точно будет известно за 6-7 часов до падения. К счастью, некоммерческая организация Aerospace Corporation отслеживает траекторию падения Tiangong 1 и разместила у себя в твиттере вот такую весьма конкретную карту «зоны риска». А еще написали о том, что шансы пострадать от обломков станции в миллион раз меньше, чем выиграть джекпот.

Фото с официальной страницы Aerospace Corporation в twitter

Как видишь, наша страна, скорее всего, «принимающей стороной» не станет. Но если очень хочешь посмотреть на то, как это будет, то вот здесь отслеживают траекторию движения спутника и обещают показать все в «красках». Ну а пока мы все в ожидании, предлагаем вспомнить, а что еще такого странного на нас падало?

Деньги

Мама с папой нам в детстве говорили, что деньги с неба не падают. Но из каждого правила бывают исключения, а из этого — даже не одно. В сороковых годах прошлого века в советской деревне Мещеры был дождь из старинных монет 16-17 века, в 1957 во французском Бурже падали современные бумажные франки, а в 1975 денежные осадки прошли и в Чикаго . Эх, если бы метеорологи умели предсказывать такие явления, цены бы им не было!

Коровы

Кадр из фильма «Мимино»

Падающими с неба коровами россиян не удивишь. По крайней мере, тех, кто видел «Особенности национальной охоты» или «Мимино». А вот бедный японский рыбак, который находился в море в 1997 году, был, мягко говоря, в шоке, когда с неба на него упала корова. Животное украл один летчик, и падение крупнорогатого скота основательно повредило судно мужчины. К счастью, его спас российский патрульный катер.

Мясо

В мультфильме «Облачно, временами возможны осадки в виде фрикаделек» с неба падала вкусная еда. А вот в жизни это было не так прекрасно и аппетитно. В 1876 году в американском штате Кентукки с неба начали падать небольшие кусочки сырого мяса. Сначала предположили, что это колонии бактерий в защитной пленке, а сейчас предполагают, что, вероятнее всего, стошнило нескольких стервятников. Хорошо, что они у нас не водятся!