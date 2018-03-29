Два листа замечаний: МЧС и прокуратура проверили пожарную безопасность торговых центров Кургана

Курганские торговые центры «Пушкинский» и «Рио» сегодня проверили сотрудники прокуратуры города и МЧС . Они протестировали системы оповещения, осмотрели все склады, подсобные помещения и магазины, нашли эвакуационные выходы и собрали два листа замечаний. После оценки всех недочетов и нарушений руководство торговых центров могут ждать десятки предписаний, если они не исправят всё сами. Корреспондент 45.ru провел в торговых центрах вместе с комиссией пять часов и выяснил, могут ли посетители чувствовать себя в безопасности.

Проверка начинается в ТЦ «Пушкинский» в 10 утра. У выхода из центра сотрудник МЧС Денис Крылатов сверяется с планом эвакуации и находит первое нарушение.

— У вас здесь должен быть эвакуационный выход, а тут магазин! — он кивает на закрытый отдел украшений.

С замечанием соглашаются и зовут инспектора на цокольный этаж, но он обходит отделы сотовой связи и просит предоставить сертификаты на материалы, из которых сделаны стойки, а после подходит к еще одному закрытому отделу детских игрушек.

— Ни для кого не секрет, что тут торгуют шариками с газом, а баллон так хранить нельзя, если при проектировке это не учитывалось, — делает он замечание.

Проверка двигается по этажам медленно, в каждом огнетушителе смотрят срок годности, каждую дверь открывают и осматривают лестницы (есть ли поручни, нет ли наледи), параллельно вторая группа сотрудников МЧС изучает всю техническую документацию.

Утром в ТЦ «Пушкинский» не много людей — основной поток покупателей вечером

Рекомендация от МЧС — заходят в торговый центр, сначала посмотрите по схеме, как из него выбраться. В панике вы можете не понять схему. В «Пушкинском» такие доски есть у лифтов и справа от входа

На каждом шагу у специалистов появляются всё новые замечания, которые быстро заполняют лист А-4 — позже с недочетами будет работать комиссия, которая выяснит, являются ли они нарушениями законодательства, а уже потом заключения будут переданы в прокуратуру. К слову, в ТЦ «Пушкинский» уже успели подготовиться к проверке и после трагедии по своей инициативе провели три внеплановых тренировки, а всю пожарную систему здесь последний раз проверяли в начале марта.

— У нас пять аварийных выходов, все они закрыты на электронные замки — при пожаре они раскрываются автоматически после срабатывания сигнализации. Даже если они не открылись автоматически — нажимаешь на ручку, и дверь открывается. Эскалаторы останавливаются, лифты едут на первый этаж и открывают двери. Из кинотеатров можно выйти вниз или подниматься на крышу и ждать помощи там, или спуститься по лестнице, — рассказал главный инженер торгового центра «Пушкинский» Пётр Голоднов.

Проверки затронут и крупнейшие торговые центры Кургана, и торговые дома в области.

— Планируется проверить все торговые центры и досуговые помещения, которые рассчитаны на 50 и более человек, — сообщил прокурор Илья Постовалов. Итоги проверки будут известны после 10 апреля, потому что, кроме самих зданий, сотрудникам предстоит изучить документацию.

Комиссия проверяет все вплоть до ручек на дверях до давления в каждом огнетушителе

ТЦ_Пушкинский_2018-03-29 Сообщение об эвакуации во время первой тревоги в зале кинотеатра слышно не было. Позже динамики заработали

На складе проверяют таблички «Вход» и аварийное освещение

Эта лампа вроде и работает, но из-за слоя пыли ее свет не видно

С кнопки запускается система пожарной тревоги: из динамиков раздается сообщение об эвакуации, но из-за эха разобрать можно только первые слова. Люди в спешке покидают торговый центр и остаются ждать на крыльце. Прокурор идет в один из залов кинотеатра, плотно закрывает обе двери. На экране показывают мультик — никаких оповещений из динамиков не раздается. Систему снова тестируют — к датчикам дыма подносят специальное приспособление, в котором аэрозоль имитирует дым. Снова молчание.

— Она действует адресно — если второй датчик дым не чувствует, сигнализация может не сработать, — поясняют работники центра. «Дымим» на второй датчик — из динамиков в кинотеатре отчетливо звучит долгожданная тревога.

Неудачной вышло и тестирование системы в кинотеатре 7D, где датчики также не уловили дым во время проверки. С работой систем сотрудникам центра предстоит разобраться.

В это время посетителей запускают в центр. Всё это время они стояли у дверей магазина, но никто не жаловался.

— Я только пришла в магазин, поэтому сигнализацию не слышала, да и туговата на ухо. Пусть проверяют, надо же, такая трагедия случилась, — делится с корреспондентом пенсионерка и начинает плакать.

— Есть специалисты, которым виднее, поэтому большинство замечаний мы исправим в течение двух–трех дней, — отмечает начальник административно-технического контроля компании «Метрополис» Валерий Васильев

Посетители спокойно ждут, когда тревога закончится и можно будет вернуться в центр

Комиссия едет в ТЦ «Рио». Торговый центр располагается в бывшем цехе завода КЗКТ. Здание это просторное: на первом этаже торговые ряды и гигантский продуктовый, на втором — фудкорт, МФЦ и игровые комнаты. На третьем — боулинг и развлекательный центр для детей с игровыми автоматами, батутами и аттракционами. Проверку на последнем этаже тоже проводили недавно.

— Две недели назад мы проверили систему пожарного оповещения, но провели это до открытия центра, чтобы не напугать людей. Нельзя быть чуть-чуть беременным или максимально беременным — есть требования, и мы их соблюдаем, — рассказывает управляющая развлекательным центром «Маракана» Алла Сагоякова.

Она открывает все помещения и проходит с комиссией на второй этаж не по эскалатору, а по эвакуационной лестнице. Прямо в переходе стоят стол, стулья и техника — этот угол сдают в аренду юристам.

— Бабушки очень просили, раз рядом МФЦ, сделать рядом юридические услуги, — объясняет Васильев.

— Но это же эвакуационный выход, а если толпа побежит? — спрашивают пожарные.

— Пересадим, — твердо отвечает начальник административно-технического контроля компании «Метрополис» Валерий Васильев.

— Можно ли посчитать, сколько у торговых центров убытков сегодня за часы простоя, пока тут всё проверяли? — спрашиваем у него по дороге в продуктовый.

— Вон они, убытки, в Кемерово ! Сколько жизней человеческих потеряно. После того, сколько детей погибло, нам надо всё привести в порядок, — отрезал Васильев.

Одно из нарушений в ТЦ «Рио» — часть эвакуационного прохода рядом с МФЦ сдается в аренду

За безопасностью центра следят десятки камер

В ТЦ «Рио» также проводят тщательный осмотр всех помещений. В торговом центре работает сложная противопожарная система. Дым обнаруживают датчики, которые просвечивают лучом пространство. Он преломляется через зеркала — если на луч попадает дым, датчики срабатывают, передают сигнал на пост управления всеми системами. После пульт отправляет обратный сигнал, и, если он подтверждается, включается система оповещения и дымоудаления — включается специальная вентиляция. Если идет возгорание — срабатывает система пожаротушения, в которой при определенной температуре лопнет капсула, и на магазины обрушится холодный душ.

Во время учебной эвакуации все продавцы, как один, сначала одеваются, потом успевают закрыть отделы с товарами и только потом идут к выходу.

— У каждого арендатора ведь нет охраны, а у нас только видеонаблюдение, вот они и переживают, — объясняют журналистам. В опустевшем «Метрополисе» (чего, казалось, не бывает никогда) прохаживается только замдиректора магазина.

— Мне нужно вывести всех людей, я выхожу последняя. Иногда приходится уговаривать людей уходить от касс, но вот сегодня они сразу быстро вышли на улицу. Продукты на кассах оставили и идем на выход, все указатели висят на стенах, — говорит она.

Прокурор смотрит, сколько человек эвакуировались во время учебной тревоги

Во время эвакуации покупатели побросали свой товар у касс. Не все захотели возвращаться за покупками

Впервые! Пустой «Метрополис»

Осмотрев подсобки и склады, комиссия идет в продуктовый, куда к этому времени вернулись покупатели.

— У вас тут выход должен быть, есть две двери, но они не открываются! — возмущается сотрудник МЧС.

— Наверно, стеллажи с другой стороны, разберемся.

— У вас всего два выхода из такого большого магазина, через кассы не пройти — рамки заужают проход, а вы один из выходов еще закрываете! — не унимается пожарный.

После пяти часов инспекция изрядно устала. Денис Крылатов, инспектор отдела надзорной деятельности профилактической работы по городу Кургану , трет лоб и неохотно подводит итог осмотра по просьбе корреспондента 45.ru.

— Много недочетов отразили, но нужно найти нормативное обоснование все. На оба объекта разработаны специальные технические условия — мы будем их изучать. Пока о нарушениях говорить рано. Но сегодня не сработала сигнализация в «Пушкинском» — испытательная пожарная лаборатория будет готовить заключение, в кинотеатре только при перезапуске системы сработала сигнализация. В «Рио» в эвакуационном выходе сдают территорию, поэтому мы по всем нарушениям дадим рекомендации, — Денис Крылатов, инспектор отдела надзорной деятельности профилактической работы по городу Кургану. Сравнивать, какой ТЦ эвакуировался быстрее, по мнению спасателя, некорректно: оба центра имеют различную конфигурацию и площадь.

— Мы свяжемся с подрядчиками, чтобы они заправили два огнетушителя, юруслуги из эвакуационного выхода переселим в другое помещение, заставим всех арендаторов назначить ответственное лицо по прохождению курсов пожарной безопасности — раньше такой вопрос не стоял. Но в свете последних событий, когда в Кемерово просто люди не знали, что делать, мы в обязательном порядке заставим всех арендаторов пройти курсы. Корпус датчика в «Пушкинском» в пекарне был сломан — исправим завтра, системой в кинотеатрах — будет заниматься компания «Крым». Их задача — сделать отладку автоматики, пожарный водопровод отвечает всем требованиям, — подводит свой итог Валерий Васильев.

— Оценку сегодняшней проверке поставите?

— Нет, это уже оценка (Кивает на не заправленный огнетушитель в складском помещении.) на три с плюсом. Но мы исправим, — устало говорит Васильев.

Грубое нарушение — один из двух эвакуационных выходов закрыт с другой стороны. Руководство пообещало исправить

ТЦ_Рио_2018-03-29