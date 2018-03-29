В АО «ГОТЭК-ПРИНТ» установлена новая фальцевально-склеивающая машина.

Высокотехнологичное оборудование швейцарской фирмы Gietz предназначено для формирования и склейки конических коробок с крышкой и лотков со склейкой до 8 точек. Данная упаковка изготавливается из плоского картона и микрогофрокартона профилей E и F с офсетной печатью и предназначается для упаковывания плодоовощной продукции (огурцов, томатов, перцев, а также салатов и другой зелени). Машина является одним из лучших образцов оборудования подобного класса, выпускаемого сегодня в Европе.

«В последние годы активно растет отечественной рынок плодоовощной продукции и соответственно потребность в современной качественной упаковке для нее, — отмечает директор АО «ГОТЭК-ПРИНТ» С. Сумин. — Установка новой универсальной автоматической фальцевально-склеивающей машины завершает формирование в компании производственно-технологического комплекса полного цикла. Он включает в себя все процессы, начиная от создания новых конструкций и дизайна и завершая выпуском высококачественной полиграфической упаковки с различными видами отделки».