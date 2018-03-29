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В АО «ГОТЭК-ПРИНТ» установлена новая фальцевально-склеивающая машина.
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В АО «ГОТЭК-ПРИНТ» установлена новая фальцевально-склеивающая машина. 

ИнформУпак 44 минуты назад
Высокотехнологичное оборудование швейцарской фирмы Gietz предназначено для формирования и склейки конических коробок с крышкой и лотков со склейкой до 8 точек. Данная упаковка изготавливается из плоского картона и микрогофрокартона профилей E и F с офсетной печатью и предназначается для упаковывания плодоовощной продукции (огурцов, томатов, перцев, а также салатов и другой зелени). Машина является одним из лучших образцов оборудования подобного класса, выпускаемого сегодня в Европе.
«В последние годы активно растет отечественной рынок плодоовощной продукции и соответственно потребность в современной качественной упаковке для нее, — отмечает директор АО «ГОТЭК-ПРИНТ» С. Сумин. — Установка новой универсальной автоматической фальцевально-склеивающей машины завершает формирование в компании производственно-технологического комплекса полного цикла. Он включает в себя все процессы, начиная от создания новых конструкций и дизайна и завершая выпуском высококачественной полиграфической упаковки с различными видами отделки».
В настоящее время АО «ГОТЭК-ПРИНТ» уже производит на новом оборудовании упаковку для ряда ведущих отечественных сельхозпроизводителей, специализирующихся на выращивании и поставках овощной продукции. В их число входят многопрофильный агропромышленный холдинг «ЭКО-культура», группа компаний «Южные овощи», тепличный комплекс «Зеленая линия» (дочернее подразделение компании-ритейлера «Магнит») и другие.
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