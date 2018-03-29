Из бюджета потратят деньги на изготовление памятных знаков «80 лет со дня образования Приморского края»

Всего нужно изготовить 1200 таких знаков.

Департамент государственного заказа администрации Приморского края объявил электронный аукцион на изготовление памятных знаков для физических лиц с удостоверением в упаковке и для юридических лиц в упаковке.

Как уточняется в техническом задании, нужно изготовить 300 памятных знаков «80 лет со дня образования Приморского края, 1938-2018 гг.» для юридических лиц и 1200 — для физических. Максимальная цена контракта составляет около 1,4 млн рублей.

Итоги аукциона подведут 12 апреля.