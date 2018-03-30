Юлия Скрипаль пришла в себя. Могут ли помочь ее показания?

Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить. Об этом BBC сообщили в госпитале голода Солсбери. Состояние дочери отравленного экс-сотрудника ГРУ уже не является критическим. «Она хорошо реагирует на лечение, но остается под круглосуточным наблюдением», — заявила директор госпиталя по лечебной части Кристин Бланшард.

По данным Sky News, Юлия Скрипаль уже способна самостоятельно есть и пить. Накануне в Скотленд-Ярде озвучили новые подробности расследования: утверждается, что следы нейртоксина были обнаружены в том числе на ручке входной двери дома Скрипаля . При этом сознание тот потерял вдали от дома — несостыковку следствие пока не объясняет.

Проживающий в США Вил Мирзаянов — один из разработчиков газа «Новичок», которым, согласно заявлениям, был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь неоднократно заявлял в интервью, в том числе и Business FM , что надежд на их выздоровление нет. При этом версии о том, где и насколько сильно были отравлены Скрипали, неоднократно менялись, что вообще наводит на сомнения о том, чем именно они были отравлены. Ведь формула и образцы вещества так и не были продемонстрированы общественности, говорит эксперт бюро независимой экспертизы «Версия», судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев

Дмитрий Гладышев эксперт бюро независимой экспертизы «Версия», судебный эксперт-химик «Если мы все-таки опять исходим из того, что это фосфорорганическое соединение, боевое отравляющее вещество, то он должен был выйти из строя гораздо раньше. На мой взгляд, здесь ошибка в диагностике вещества. Да, действительно можно нанести фосфорорганику на ручку, например, но человек после контакта этого буквально через несколько минут должен себя плохо почувствовать и умереть. То есть это опять говорит: что-то не так. Потому что если они после этого поехали в ресторане, ехали на машине, потом в ресторане посидели, из ресторана вышли и стало плохо, это либо очень маленькая концентрация, совсем никакая, исчезающе малая, либо это не фосфорорганика».

Тем не менее один из разработчиков этого типа отравляющих веществ, который попросил сохранить его имя в секрете, сообщил радиостанции, что с его точки зрения картина отравления могла быть какой угодно, так как речь идет о целой группе однотипных соединений, имеющих очень разные свойства и проходящих под разными кодами. Они весьма различаются по виду, стойкости и скорости воздействия, а одно из них вообще твердое и весьма долгоживущее.

Поэтому, если небольшое его количество попало на руки пострадавших, то они вполне могли почувствовать себя плохо вовсе не сразу, и при этом разносить его по округе. Что, кстати, может объяснять изначально прозвучавшие утверждения британцев о том, что в той или иной степени от отравления пострадало два десятка человек. Но даже если Юлия и Сергей Скрипаль придут в себя и смогут дать показания, от них вряд ли будет много толку, считает профессор европейского центра изучения безопасности имени Джорджа Маршалла Игорь Зевелёв

Игорь Зевелёв профессор европейского центра изучения безопасности имени Джорджа Маршалла «Очень маловероятно, что показание Юлии Скрипаль как-то выведут на какую-то тропу, по которой может пойти следствие и прийти к заключению, что это Россия или не Россия. Я не думаю, что у жертвы могут быть какие-то свидетельства, которые существенным образом повлияют на исход следствия. В данный момент очень мало обстоятельств, которые бы позволяли думать, что следствие свою основную гипотезу изменит».

Сейчас у следствия новая версия: Скрипали отравились, так как отравляющим веществом была испачкана ручка двери их дома. Полиция Солсбери установила оцепление вокруг детской игровой зоны, расположенной возле дома Скрипаля, объясняя, впрочем, что риск незначителен и речь идет о рутинных протоколах безопасности. Но тем не менее. Сейчас бросается в глаза кустарность предполагаемого покушения, когда жертва остается в живых, но при этом под удар ставится масса посторонних людей вокруг нее. Такой почерк совершенно нетипичен для сильных профессиональных спецлужб, будь то российские, британские или какие-либо другие.