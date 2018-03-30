Юлия Скрипаль пришла в себя. Могут ли помочь ее показания? 

Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить. Об этом BBC сообщили в госпитале голода Солсбери. Состояние дочери отравленного экс-сотрудника ГРУ уже не является критическим. «Она хорошо реагирует на лечение, но остается под круглосуточным наблюдением», — заявила директор госпиталя по лечебной части Кристин Бланшард.
По данным Sky News, Юлия Скрипаль уже способна самостоятельно есть и пить. Накануне в Скотленд-Ярде озвучили новые подробности расследования: утверждается, что следы нейртоксина были обнаружены в том числе на ручке входной двери дома Скрипаля. При этом сознание тот потерял вдали от дома — несостыковку следствие пока не объясняет.
Проживающий в США Вил Мирзаянов — один из разработчиков газа «Новичок», которым, согласно заявлениям, был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь неоднократно заявлял в интервью, в том числе и Business FM, что надежд на их выздоровление нет. При этом версии о том, где и насколько сильно были отравлены Скрипали, неоднократно менялись, что вообще наводит на сомнения о том, чем именно они были отравлены. Ведь формула и образцы вещества так и не были продемонстрированы общественности, говорит эксперт бюро независимой экспертизы «Версия», судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев:
Дмитрий Гладышев эксперт бюро независимой экспертизы «Версия», судебный эксперт-химик «Если мы все-таки опять исходим из того, что это фосфорорганическое соединение, боевое отравляющее вещество, то он должен был выйти из строя гораздо раньше. На мой взгляд, здесь ошибка в диагностике вещества. Да, действительно можно нанести фосфорорганику на ручку, например, но человек после контакта этого буквально через несколько минут должен себя плохо почувствовать и умереть. То есть это опять говорит: что-то не так. Потому что если они после этого поехали в ресторане, ехали на машине, потом в ресторане посидели, из ресторана вышли и стало плохо, это либо очень маленькая концентрация, совсем никакая, исчезающе малая, либо это не фосфорорганика».
Тем не менее один из разработчиков этого типа отравляющих веществ, который попросил сохранить его имя в секрете, сообщил радиостанции, что с его точки зрения картина отравления могла быть какой угодно, так как речь идет о целой группе однотипных соединений, имеющих очень разные свойства и проходящих под разными кодами. Они весьма различаются по виду, стойкости и скорости воздействия, а одно из них вообще твердое и весьма долгоживущее.
Поэтому, если небольшое его количество попало на руки пострадавших, то они вполне могли почувствовать себя плохо вовсе не сразу, и при этом разносить его по округе. Что, кстати, может объяснять изначально прозвучавшие утверждения британцев о том, что в той или иной степени от отравления пострадало два десятка человек. Но даже если Юлия и Сергей Скрипаль придут в себя и смогут дать показания, от них вряд ли будет много толку, считает профессор европейского центра изучения безопасности имени Джорджа Маршалла Игорь Зевелёв:
Игорь Зевелёв профессор европейского центра изучения безопасности имени Джорджа Маршалла «Очень маловероятно, что показание Юлии Скрипаль как-то выведут на какую-то тропу, по которой может пойти следствие и прийти к заключению, что это Россия или не Россия. Я не думаю, что у жертвы могут быть какие-то свидетельства, которые существенным образом повлияют на исход следствия. В данный момент очень мало обстоятельств, которые бы позволяли думать, что следствие свою основную гипотезу изменит».
Сейчас у следствия новая версия: Скрипали отравились, так как отравляющим веществом была испачкана ручка двери их дома. Полиция Солсбери установила оцепление вокруг детской игровой зоны, расположенной возле дома Скрипаля, объясняя, впрочем, что риск незначителен и речь идет о рутинных протоколах безопасности. Но тем не менее. Сейчас бросается в глаза кустарность предполагаемого покушения, когда жертва остается в живых, но при этом под удар ставится масса посторонних людей вокруг нее. Такой почерк совершенно нетипичен для сильных профессиональных спецлужб, будь то российские, британские или какие-либо другие.