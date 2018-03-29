BBC: Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить 

Дочь осужденного в России за госизмену экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля — Юлия Скипаль — пришла в сознание и может говорить. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.
«Она хорошо отреагировала на лечение, но мы продолжаем оказывать ей квалифицированную медицинскую помощь в круглосуточном режиме», — заявила доктор Кристин Бланшард из больницы в английском Солсбери.
Ранее Sky News сообщал, что состояние Юлии Скрипаль «стремительно улучшается», и она «больше не находится в критическом состоянии». 4 марта Скрипали были госпитализированы в английском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом.