BBC: Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить

Дочь осужденного в России за госизмену экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля — Юлия Скипаль — пришла в сознание и может говорить. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.

«Она хорошо отреагировала на лечение, но мы продолжаем оказывать ей квалифицированную медицинскую помощь в круглосуточном режиме», — заявила доктор Кристин Бланшард из больницы в английском Солсбери.