В Ханты-Мансийске пройдёт финал Гражданского форума общественного согласия

Завтра 30 марта в Ханты-Мансийске пройдёт последний этап Гражданского форума общественного согласия в КТЦ «Югра-Классик», сообщили на пресс-конференции на площадке «Открытого региона».

В первой части форума пройдёт обсуждения по семи тематическим потокам на разных площадках. Они были сформированы в соответствии с общими целями и ценностями. Среди них выявили следующие кластеры: «креативный кластер», «кластер здорового образа жизни и спорта», «духовно-патриотический кластер», «культурный кластер», «социальный кластер», «кластер добровольчества», «технологии поддержки социальных проектов».

Участники сформируют проектные команды, придут к постановке общих целей, на основе которых будет выработан план реализации заявленных и сформированных проектов.

Завершит Гражданский форум общественного согласия открытый диалог с губернатором Югры Натальей Комаровой , на котором проектные команды от каждого кластера будут представлять наработанные механизмы по продвижению проектов и решения проблем в достижении целей в каждой из сфер.

По словам генерального директора фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Жанны Котовой: «Цель форума — выявить и координировать проекты. Выявить гражданские инициативы, дать им толчок, чтобы это переросло в проект. Далее дать финансовую поддержу в виде гранда муниципального, образовательного, федерального или президентского. Всё начинается с малого, с желания, инициативы. В ходе знакомства на площадках рождаются новые проекты или объединяются похожие».

Советник Фонда Президентских грантов Владимир Татаринов отметил: «Югру стоит отдельным пунктом выделить. Это пример для всех регионов. Как в области глубины работы с некоммерческим сектором, глубины работы с муниципальными образованиями и с властью на местах. С некоммерческим сектором вы — на первом месте».

Также Владимир Татаринов поделился своим мнением по поводу того, почему важно, чтобы люди сами создавали проекты: «Когда люди участвуют в решении своих проблем, они потом дорожат сделанным своими руками, своим участием. На этом воспитываются дети: когда дети вместе с папой делают скворечник или чистят место отдыха возле озера, они там гадить не будут. Пока своими руками не убрал, не прибил и не сделал — нет уважения к сделанному. Когда это делается, воспитывается совершенно другое поколение».

Напомним, что муниципальные этапы форума проводились с января по март. Первый форум состоялся в Нягани 18 января, а последний в Белоярском — 12 марта.