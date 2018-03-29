Профилактика бюрократии: в Самарской области больше 1000 человек выдали электронный больничный

С начала 2018 года больше 1000 человек воспользовались услугой «электронный больничный». Такую цифру озвучили в региональном правительстве на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

— Услугу оказывают с 1 июля прошлого года, — рассказали члены комиссии. — Но в прошлом полугодии ей воспользовалось меньше 1000 человек.

Создатели системы предполагали, что электронные больничные позволят отойти от громоздкого документооборота и объединить информацию по всем листкам нетрудоспособности в единую базу данных. Также ЭЛН может упростить получение информации страховыми компаниями и сэкономить деньги. Все данные можно получить в личном кабинете получателя соцуслуг.

— Такой больничный невозможно потерять или подделать, к минимуму сведены случаи мошенничества со стороны страховых, — пояснили в пресс-службе правительства.

В ближайшем будущем с помощью ЭЛН можно будет сформировать статистику по основным причинам нетрудоспособности населения. Таким образом работодатели смогут планировать профилактику заболеваемости среди сотрудников.