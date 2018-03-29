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Морским глубинам посвятили интеллектуальную битву на Новопесчаной
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Морским глубинам посвятили интеллектуальную битву на Новопесчаной 

Управа района Сокол города Москвы 49 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В гостях у библиотеки №24 на Новопесчаной побывал писатель Николай Каланов. Автор — по специальности инженер-механик по эксплуатации ядерных установок атомных подлодок — посетил тематическое мероприятие «Под парусом».
— Каланов служил на научно-исследовательском судне «Академик Сергей Королев», совершил шесть многомесячных рейсов, пройдя 250 000 миль. Не каждый взрослый ответит на вопросы, которые обсуждали ребята на встрече. Кто может сказать: когда началась эра космоса? Какое отношение имеет к морю писатель Назым Хикмет, чьё имя носит наша библиотека? — рассказал представитель организаторов.
В завершение встречи были разыграны поощрительные призы в виде книг. Все желающие получили автографы автора. (ео)
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