Брынцалов отметил лидирующую позицию Подмосковья по поддержке добровольчества

Подмосковье является одним из лидирующих регионов в стране по внедрению стандарта поддержки добровольчества, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В четверг в Мосгордуме прошло заседание совета законодателей Центрального федерального округа совета при полномочном представителе президента РФ в ЦФО. Участие в мероприятии приняли полпред президента Алексей Гордеев и главы законодательных собраний субъектов ЦФО. В рамках заседания обсудили ряд вопросов, среди них — правовое регулирование и поддержка добровольчества (волонтерства).

«В июле 2017 года Владимир Путин одобрил внедрение стандарта поддержки добровольчества. Около 40 регионов, включая Московскую область, подтвердили свою готовность стать пилотными площадками по поддержке волонтерских организаций. И на сегодняшний момент Подмосковье является одним из лидирующих регионов по внедрению этого стандарта. Все элементы в той или иной мере действуют в системе государственной поддержки добровольчества (волонтерства) в Московской области», — сказал Брынцалов

Он также отметил, что с целью формирования единого подхода к регулированию отношений в сфере добровольчества принят федеральный закон от 5 февраля 2018 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)».

«Говоря о правовом регулировании добровольчества, Игорь Брынцалов рассказал, что законом Московской области «О праздничных днях и памятных датах Московской области» установлены памятная дата — День добровольца (волонтера) Подмосковья (29 октября) и праздничный день Московской области — День поисковика Подмосковья (третья суббота ноября)», — подчеркивается в материале.

Также профильным комитетом Мособлдумы разработан региональный закон, учитывающий специфику Московской области — он внесен в план работы думы на второй квартал 2018 года.

Кроме того, в рамках заседания был рассмотрен вопрос — о реализации заксобраниями положений послания президента РФ от 1 марта 2018 года.

По словам Гордеева, значительная роль в реализации послания президента РФ будет принадлежать и органам законодательной власти.

«Правильно будет проанализировать результаты работы, проводившейся в регионах в рамках исполнения майских указов президента РФ от 2012 года и взвешенно приступить к выполнению новых планов и задач. От продуманного и взвешенного законодательного регулирования будут зависеть оперативность и качество достижения целей, намеченных на предстоящие годы», — подчеркнул полномочный представитель президента РФ в ЦФО.

В качестве третьего вопроса на заседании рассмотрели проект федерального закона «О внесении изменений в статью 322.1 УК РФ и статью 150 УПК РФ, который представил председатель Совета законодателей ЦФО Алексей Шапошников

»Проект закона предусматривает введение уголовной ответственности за пособничество в организации незаконной миграции. По итогам обсуждения было принято решение поработать представленный проект законодательной инициативы», — заключается в сообщении.