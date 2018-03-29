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Новый автобусный маршрут появится в Автозаводском районе
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Новый автобусный маршрут появится в Автозаводском районе 

В городе N 50 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Новый автобусный маршрут временно введут в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в связи с реконструкцией площади Киселева. Автобус пустят от улицы Минеева до седьмой проходной ГАЗа и присвоят ему номер 22а. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Также планируется увеличить число автобусов на муниципальном маршруте № 31.
Изменения вводятся 30 марта на срок до 30 апреля. В этот же период будет временно приостановлено движение одного трамвая и четырех троллейбусов: с 09.00 30 марта до 18.00 2 апреля перестанут ходить трамваи по маршруту № 8, а с 09.00 2 апреля до 18.00 30 апреля прекратят курсировать троллейбусы № 2, № 4, № 12 и № 22.
Решение ввести на это время новый автобусный маршрут принято в целях сохранения транспортного обслуживания нижегородцев на должном уровне.
Напомним, дополнительные электрички начнут курсировать в Нижегородской области летом.
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