Новый автобусный маршрут появится в Автозаводском районе

Новый автобусный маршрут временно введут в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в связи с реконструкцией площади Киселева. Автобус пустят от улицы Минеева до седьмой проходной ГАЗа и присвоят ему номер 22а. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Также планируется увеличить число автобусов на муниципальном маршруте № 31.

Изменения вводятся 30 марта на срок до 30 апреля. В этот же период будет временно приостановлено движение одного трамвая и четырех троллейбусов: с 09.00 30 марта до 18.00 2 апреля перестанут ходить трамваи по маршруту № 8, а с 09.00 2 апреля до 18.00 30 апреля прекратят курсировать троллейбусы № 2, № 4, № 12 и № 22.

Решение ввести на это время новый автобусный маршрут принято в целях сохранения транспортного обслуживания нижегородцев на должном уровне.