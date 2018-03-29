Ещё
Перевод котельной в Хакасии на бурый уголь снизил объем выделяемой золы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перевод котельной в Хакасии на бурый уголь снизил объем выделяемой золы 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Перевод котельной одного из сел Хакасии с каменного на бурый уголь позволил в четыре раза снизить количество золы после сжигания топлива, сообщает Сибирская генерирующая компания (СГК).
Котельная в селе Подсинее является самым крупным теплоисточником населенного пункта. Некогда ведомственная котельная, отапливающая все многоэтажные дома села, больницу, школу, детский сад и более ста частных домов, после банкротства собственника в 2014 году осталась без управления. В канун отопительного сезона 2015 — 2016 годов котельная была передана на обслуживание СГК.
Перевод котельной с каменного на ирша-бородинский бурый уголь марки БР-2, аналогичный тому, что используется на Абаканской ТЭЦ, позволил снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Как отмечают энергетики, нынешней зимой впервые за много лет снег в окрестностях котельной оставался белым.
"Переход котельной на уголь новой марки позволил заметно улучшить состояние окружающей среды в селе Подсинее Алтайского района Хакасии: снизилось содержание сажи в уходящих газах, в четыре раза уменьшилось количество золы после сжигания топлива, при одновременном улучшении качества теплоснабжения потребителей", — отмечается в сообщении.
Бурый уголь отличает низкая зольность (в границах 5-7%), малая влажность, устойчивые характеристики, не изменяющиеся в зависимости от партии поставки. При этом не пришлось модернизировать оборудование: система мокрого золошлакоудаления позволила перейти на уголь другой марки без реконструкции оборудования. Дополнительным бонусом для теплоисточника станет снижение темпов износа оборудования за счет уменьшения абразивной нагрузки за счет той же низкой зольности.
Энергетики подчеркивают, что системы очистки на котельных всегда менее эффективны, чем на теплоэлектростанциях, однако, правильный подбор топлива может оказать влияние и на экологические показатели теплоисточника.
РИА Новости: последние новости
В МИД назвали отказ Sputnik и RT в аккредитации во Франции дискриминацией Дагестанский парламент утвердил кандидатуру нового омбудсмена региона Дума приняла в первом чтении законопроект о поддержке трудовой мобильности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера223
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну318
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово123
Китай готовит для США ответный удар46
Захарова рассказала об ответе РФ на высылку дипломатов46
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение