Депутаты отслеживают ситуацию со здоровьем граждан в Волоколамске

Мониторинг здоровья граждан подмосковного Волоколамска находится под постоянным контролем депутатов Госдумы , сообщила первый заместитель председателя Комитета палаты по охране здоровья Наталья Санина

«Уже в течение месяца каждый день в восемь утра я докладываю председателю нашего комитета Дмитрию Анатольевичу Морозову о количестве пациентов, обратившихся в медорганизации, и их диагнозах», — рассказала депутат в ходе заседания Комитета Госдумы по охране здоровья.

По словам Натальи Саниной, «узкие специалисты» в районе усилены московскими учреждениями и головными учреждениями Московской области . Приём населения они ведут на базе детской и взрослой поликлиник, а также в приёмном отделении центральной районной больницы. Два раза в неделю — по средам и субботам — осуществляется диспансерный осмотр взрослого населения. В школах проводится забор воды.

«В приёмном отделении в течение круглых суток никому не отказывают во взятии анализа крови на все токсические вещества. К настоящему времени сделано 532 анализа. Практически ни в одном из них нет положительных результатов на токсичность», — отметила Наталья Санина.

Экологическая ситуация в Волоколамске осложнилась 21 марта, когда на территории местного полигона твёрдых бытовых отходов «Ядрово» произошёл выброс свалочного газа.