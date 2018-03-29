Лихтенштейн начнет поддерживать развитие блокчейна с помощью законов

В правительстве княжества разрабатывают новый проект закона, который будет регулировать бизнес-модели, связанные с блокчейном, и базовые блокчейн-системы. Об этом накануне сообщил премьер-министр страны Адриан Хаслер во время своего выступления на финансовом форуме в Вадуце.

Закон будет представлен летом 2018 года и должен обрисовать бизнес-модели, базирующиеся на блокчейн-технологиях, а также предоставить государственные гарантии для предпринимателей и потребителей.

«Благодаря новому документу Лихтенштейн должен стать одним из пионеров такого комплексного подхода к регулированию новой технологии», — отметил чиновник.

Эксперты, работающие над проектом, по словам господина Хаслера, должны будут учесть возможности не только биткойна и основных валют, но и многих других цифровых платежных инструментов. Важное место в документе получат также все главные отрасли, работающие с блокчейном, — финансы, недвижимость, транспорт, авторские права, безопасность и другие.

фото: Visual Hunt