В Дагестане заблокировали около 400 экстремистских интернет-ресурсов в 2017 году

МАХАЧКАЛА , 29 марта. / ТАСС /. Около 400 ресурсов заблокировали в прошлом году в Дагестане в рамках противодействия распространению экстремистских материалов в интернете, сообщил в четверг министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов

"Большое внимание уделяется противодействию распространению экстремистских материалов в интернете. Выявлено 1780 сайтов и более 2 тыс. фактов размещения в интернете и социальных сетях призывов к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, заблокировано 385 ресурсов, зарегистрировано более 80 преступлений по линии экстремизма", — сказал Магомедов на сессии парламента республики.