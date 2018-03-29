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В Дагестане заблокировали около 400 экстремистских интернет-ресурсов в 2017 году
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В Дагестане заблокировали около 400 экстремистских интернет-ресурсов в 2017 году 

ТАСС 47 минут назад
МАХАЧКАЛА, 29 марта. /ТАСС/. Около 400 ресурсов заблокировали в прошлом году в Дагестане в рамках противодействия распространению экстремистских материалов в интернете, сообщил в четверг министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов.
"Большое внимание уделяется противодействию распространению экстремистских материалов в интернете. Выявлено 1780 сайтов и более 2 тыс. фактов размещения в интернете и социальных сетях призывов к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, заблокировано 385 ресурсов, зарегистрировано более 80 преступлений по линии экстремизма", — сказал Магомедов на сессии парламента республики.
По его словам, системная профилактика экстремизма и терроризма проводится во всех высших и средних специальных учебных заведениях республики. «За каждым из этих учебных заведений закреплена специальная группа сотрудников во главе с руководителем подразделения аппарата МВД региона», — отметил глава ведомства.
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