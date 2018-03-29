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Восемь маленьких хамелеонов родились в зоопарке Ростова
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Восемь маленьких хамелеонов родились в зоопарке Ростова 

Деловое сообщество 49 минут назад
Посмотреть на хамелеонов могут все желающие, каждый день кроме среды террариум открывает свои двери для посетителей. Правда сейчас в экспозиции всего один взрослый самец, ему уже два года. Сделано это из-за особенностей содержания хамелеонов, каждый из малышей находится в отдельном террариуме и мест на то чтобы показать всех не хватает.
Хамелеоны, одни из самых интереснейших ящериц в мире. Свое русское название животное получило благодаря немецкому слову Chamaleon, заимствованному из древнегреческого языка, где хамелеонов буквально называли «земляной лев». Средняя длина хамелеона составляет около 30 см, самые крупные хамелеоны вырастают до 65-68 см, размер самых маленьких ящериц не превышает 3-5 см.
В Испании, например, их разводят как домашних животных. Они помогают ловить мух в магазинах и домах. А цвет эти ящерицы могут менять не только в случае опасности, но и по настроению. Хотя черный цвет хамелеона отпугивает некоторых врагов и повышает шансы на выживание, траурный окрас приобретают самцы, отвергнутые самкой, а также потерпевшие поражение и вынужденные с позором ретироваться слабые соперники.
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