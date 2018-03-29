Восемь маленьких хамелеонов родились в зоопарке Ростова

Посмотреть на хамелеонов могут все желающие, каждый день кроме среды террариум открывает свои двери для посетителей. Правда сейчас в экспозиции всего один взрослый самец, ему уже два года. Сделано это из-за особенностей содержания хамелеонов, каждый из малышей находится в отдельном террариуме и мест на то чтобы показать всех не хватает.

Хамелеоны, одни из самых интереснейших ящериц в мире. Свое русское название животное получило благодаря немецкому слову Chamaleon, заимствованному из древнегреческого языка, где хамелеонов буквально называли «земляной лев». Средняя длина хамелеона составляет около 30 см, самые крупные хамелеоны вырастают до 65-68 см, размер самых маленьких ящериц не превышает 3-5 см.