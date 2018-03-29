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В Прикамье проверят все газифицированные дома после гибели двух семей в Кизеле
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В Прикамье проверят все газифицированные дома после гибели двух семей в Кизеле 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Осмотр всех газифицированных домов в Прикамье начнется с 30 марта, рассказали в пресс-службе администрации губернатора. Таких объектов по краю насчитывается 4850. По распоряжению губернатора Прикамья Максима Решеникова проверку проведет госжилнадзор. По делу о гибели двух семей из-за угарного газа в Кизеле задержаны двое человек — сотрудники управляющей компании. Следствие считает, что они не провели достаточную вентиляцию в квартирах, где жили погибшие. Сейчас возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В правительстве также рассказали, что в квартирах, где жили погибшие, установлены водонагревательные газовые колонки. Ими жильцы пользовались при неисправной вентиляции. — Сотрудники управляющей компании проверяли вентиляцию формально и мер для устранения неисправностей не применяли, — рассказали в правительстве. Как пояснили в министерстве социального развития, у погибшей пожилой пары и их сына-инвалида третьей группы нет родственников, а у других погибших жильцов — женщины и ее сына — осталась взрослая дочь. Она сейчас живет в Санкт-Петербурге. Ей государство поможет материально. — Похороны первой семьи проведут за счет государства, — рассказали в пресс-службе администрации губернатора. Ранее нам удалось поговорить со знакомыми погибших. Они рассказали, что в одной из квартир погибла учительница иностранного языка, её муж, который работал преподавателем игры на гитаре в музыкальной школе, и их сын-инвалид, ему было 49 лет.
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