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В Австралии появился торговый автомат, где можно купить храбрость, дружбу и уверенность
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В Австралии появился торговый автомат, где можно купить храбрость, дружбу и уверенность 

Bigpicture.ru 49 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Находчивые австралийцы разработали необычный вендинговый автомат: вместо вредных чипсов он выдает «закуски» под настроение. И это не еда. В зависимости от эмоциональных потребностей можно купить пакетики с храбростью, уверенностью, дружбой, а внутри покупателя ждут приятные и полезные мелочи.
Источник: Mashable
Художники Элизабет Командор и Марк Стармак создали вендинговый автомат, где вы не купите шоколадки или чипсы. Художники разработали его вместе со специалистами в области психологического здоровья, чтобы продавать людям приятные мелочи для удовлетворения конкретных эмоциональных потребностей.
«Мы живем в таком обществе, где удовлетворяются наши физические потребности, а об эмоциональных и психологических порой забывают».
За полтора доллара покупатель получает пакетик с храбростью, уверенностью, воображением — в общем, с теми вещами, в которых мы так часто нуждаемся. И может, в пакетике с надписью «дружба» друзей вы не найдете, но зато там будут карточки с советами, как завести новых. Помимо карточек, в пакетике могут оказаться карандаши, карты и даже маленькие наборы для оригами. Еда там тоже попадается — шоколадные батончики для настроения. Но никогда не угадаешь, в каком пакетике они прячутся. Проект получил название «Товары для души».
«Надеюсь, этот проект заставит людей задуматься о психологическом здоровье».
Все средства, вырученные от продажи «пакетиков», будут направлены организациям Австралии, работающим в области психологического здоровья, в том числе Научно-исследовательскому институту шизофрении, а также Ассоциации психического здоровья.
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