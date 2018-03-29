В Австралии появился торговый автомат, где можно купить храбрость, дружбу и уверенность

Находчивые австралийцы разработали необычный вендинговый автомат: вместо вредных чипсов он выдает «закуски» под настроение. И это не еда. В зависимости от эмоциональных потребностей можно купить пакетики с храбростью, уверенностью, дружбой, а внутри покупателя ждут приятные и полезные мелочи.

Источник: Mashable

Художники Элизабет Командор и Марк Стармак создали вендинговый автомат, где вы не купите шоколадки или чипсы. Художники разработали его вместе со специалистами в области психологического здоровья, чтобы продавать людям приятные мелочи для удовлетворения конкретных эмоциональных потребностей.

«Мы живем в таком обществе, где удовлетворяются наши физические потребности, а об эмоциональных и психологических порой забывают».

За полтора доллара покупатель получает пакетик с храбростью, уверенностью, воображением — в общем, с теми вещами, в которых мы так часто нуждаемся. И может, в пакетике с надписью «дружба» друзей вы не найдете, но зато там будут карточки с советами, как завести новых. Помимо карточек, в пакетике могут оказаться карандаши, карты и даже маленькие наборы для оригами. Еда там тоже попадается — шоколадные батончики для настроения. Но никогда не угадаешь, в каком пакетике они прячутся. Проект получил название «Товары для души».

«Надеюсь, этот проект заставит людей задуматься о психологическом здоровье».