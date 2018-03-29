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Полиция разыскивает пропавшую жительницу одного из домов на Ленинградке
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Полиция разыскивает пропавшую жительницу одного из домов на Ленинградке 

Управа района Аэропорт города Москвы 48 минут назад
Розыск пропавшей без вести Ольги Орловой ведут сотрудники полиции САО. Уроженка Москвы 19 марта ушла из дома на Ленинградском шоссе, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
— Приметы пропавшей Ольги Орловой: на вид 55–60 лет, рост 160–165 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, вьющиеся, до плеч, собраны в пучок на затылке, — уточнил представитель УВД по САО.
Особые приметы: шрам от операции на спине вдоль всего позвоночника. Дата рождения — 20 июля 1953 года.
Последний раз, когда ее видели, женщина была одета в пальто-пуховик светло-коричневого цвета длиной ниже колена.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону 8 (495) 601-00-08 или 102 (с мобильных устройств — 112). (мю)
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