Полиция разыскивает пропавшую жительницу одного из домов на Ленинградке

Розыск пропавшей без вести Ольги Орловой ведут сотрудники полиции САО. Уроженка Москвы 19 марта ушла из дома на Ленинградском шоссе, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

— Приметы пропавшей Ольги Орловой: на вид 55–60 лет, рост 160–165 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, вьющиеся, до плеч, собраны в пучок на затылке, — уточнил представитель УВД по САО.

Особые приметы: шрам от операции на спине вдоль всего позвоночника. Дата рождения — 20 июля 1953 года.

Последний раз, когда ее видели, женщина была одета в пальто-пуховик светло-коричневого цвета длиной ниже колена.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону 8 (495) 601-00-08 или 102 (с мобильных устройств — 112). (мю)