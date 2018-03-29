Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 30 марта

10:00 — Парламентские слушания, посвященные совершенствованию законодательства в сфере защиты детей от посягательств на половую неприкосновенность.

10:00 — Заседание коллегии Минприроды России , посвященное итогам работы в 2017 г. и задачам на 2018 г.

10:00 — Расширенное заседание коллегии министерства здравоохранения РФ «Об итогах работы министерства в 2017 г. и задачах на 2018 г.».

11:00 — Заседание комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья.

11:00 — Пресс-конференция, посвященная проведению 20 мая 2018 г. велопарада и любительской гонки на Садовом кольце.

11:00 — Круглый стол по социальной политике на тему: «Мониторинг реализации указа президента РФ от 5 мая 1992 года №431 „О мерах по социальной поддержке многодетных семей“.

13:00 — Пресс-подход руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского, посвященный передаче львят из Центра передержки животных под Яхромой специалистам Липецкого зоопарка.

13:00 — Пресс-конференция председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова на тему: „Каким будет наказание за торговлю и охоту на редких животных?“.

15:30 — Парламентские слушания комитета Госдумы по образованию и науке а тему: „Законодательная регламентация создания, экспертизы, распространения и использования учебников при реализации основных образовательных программ общего образования“.

Фоторепортажи:

9:30 — „Мототерапия“ — шоу по фристайл-мотокроссу для людей с ограниченными возможностями здоровья в СК „Олимпийский“.

10:00 — Запуск тематического поезда „Малый театр“.

10:50 — Пресс-тур на производство арт-объектов для фестиваля „Пасхальный дар.

11:00 — Пресс-конференция, посвященная проведению 20 мая 2018 г. велопарада и любительской гонки на Садовом кольце.