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Весна пришла. Или ещё нет?
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Весна пришла. Или ещё нет? 

7dach.ru 51 минуту назад
Фото: 7dach.ru
Садоводы, дачники и прочие заинтересованные лица с интересом поглядывают в прогнозы погоды и на уличный термометр. Официально весна в Северном полушарии началась уже почти месяц назад. Но обилие всевозможных календарей и способов отсчитывать время позволяют праздновать приход весны, кому когда удобнее.
Весна пришла
Календарная веснаВ Северном полушарии по григорианскому календарю — системе летоисчисления, принятой официально в большинстве государств — весна начинается 1 марта. В этот день празднуют приход весны в Румынии и Молдавии. Как символ весны люди дарят друг другу бутоньерки, сплетённые из белых и красных ниток — мэрцишор. Так называется и сам праздник.
Праздник Мэрцишор. Фото с сайта gagauzinfo.md  Похожий праздник существует и в Болгарии, там весеннее украшение из ниток называют мартеница, а сам праздник — день бабы Марты, мифологического персонажа, младшей сестры месяцев Января и Февраля (Большого и Маленького Сечко — по-болгарски). Баба Марта олицетворяет плодородие, рождение и смерть, сезонное умирание и возрождение природы.
Астрономическая веснаПо мнению астрономов, весна начинается в день весеннего равноденствия. В этом году день стал равен ночи 20 марта. С астрономами, в принципе, были согласны и славянские народы: весенний сезон длился от Благовещенья (25 марта) до Купальницы (23 июня). В день весеннего равноденствия у наших предков начиналась не только весна, но и год. Как, впрочем, и у астрономов.
Весна по восточному календарюВосточный или китайский календарь тоже считает, что Праздник весны и Новый год — это одно и то же. Китайский Новый год, он же весенний праздник, отмечают в разные дни: этот день приходится на второе новолуние от дня зимнего солнцестояния. В этом году весна в Китае, а также во Вьетнаме и Тибете (там тоже используется эта система отсчёта лет), началась 4 февраля.
Цветущая слива — символ наступившей весны в Китае
Цветущая слива — символ наступившей весны в Китае
В Китае используется ещё один вид календаря (помимо официального григорианского) — сельскохозяйственный. И что интересно: китайский сельскохозяйственный календарь — солнечный: китайские крестьяне, в отличие от Рудольфа Штайнера (оккультиста, эзотерика и первого составителя лунного посевного календаря), считали, что растения зависят от движения Солнца, а не Луны.
Всего в сельскохозяйственном календаре 24 сезона, определяемые движением Солнца по эклиптике. Названия сезоны носят традиционно поэтичные. Например, период с 19 февраля по 6 марта носит название «дождевая вода», с 6 марта по 20 марта — «пора пробуждения личинок».
Весна по еврейскому календарюВесенних месяцев в еврейском календаре тоже три: нисан, ияр, севан.
Весна в Галилее (Израиль). Фото с сайта myworldshots.com  А вот когда начинается весна не еврею определить непросто — еврейский календарь один из самых сложных, он не имеет периодичности, и в году может быть двенадцать месяцев, а может — тринадцать. В 2018 году (5778 году по еврейскому календарю) 1 нисан совпадает с 17 марта.
Марсианская веснаКоль скоро земляне собираются колонизировать Марс (а ведь, говорят, это случится очень скоро — Бас Лансдорп, руководитель проекта «Mars One», планирует начало колонизации в 2022 году, когда орбиты Земли и Марса в очередной раз максимально сблизятся — это происходит раз в 15-17 лет), неплохо было бы узнать, когда начинается марсианская весна.
Весенние пылевые бури на северном полюсе Марса. Фото с сайта nasa.gov  Земляне привыкли к тому, что все четыре сезона на нашей родной планете, несмотря на разное время начала и конца в различных календарях, имеют одинаковую продолжительность («Три месяца лето, три месяца осень, три месяца зима и вечная весна!»), потому что орбита Земли — почти правильная окружность. Орбита Марса — эллиптическая, и скорость движения планеты вокруг Солнца неравномерная.
Колонистам на Красной планете придётся привыкать к тому, что весна в Южном и Северном полушарии Марса длится по-разному. Впрочем, как и все остальные сезоны. Северные весна и лето на Марсе долгие и холодные, а вот южные — короткие и, по марсианским меркам, тёплые. Если считать началом весны привычное нам весеннее равноденствие, то на Марсе это событие случится 23 марта 2019 года (по нашему времени).
А вот так происходит смена сезонов на Земле:
Климатическая веснаЕщё среди метеорологов есть понятие климатической весны — она считается наступившей, когда среднесуточная температура становится выше нуля. Наверное, для дачников это самая правильная весна.
Дачники ждут правильную весну
По прогнозам, в Москву климатическая весна в этом году придёт только в первой декаде апреля.
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