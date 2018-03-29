Волосовский район начнёт выращивать баклажаны для гурманов

Выращиванием популярной у гурманов агрокультуры займется новое тепличное хозяйство в Волосовском районе. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе правительства региона.

Петербурга и Баклажаны будут расти по соседству с томатами и огурцами, а также зеленью в теплицах площадью 11 га. Выращивать новую агрокультуру для жителей Ленобласти Москвы будут более 240 человек.

Проект тепличного комплекса в Волосовском районе 29 марта 2018 года одобрен на заседании региональной комиссии по размещению производительных сил. Компания ООО «Агротехнологии», которая является инвестором проекта, планирует вложить в строительство современного овощеводческого хозяйства около 2 млрд рублей.