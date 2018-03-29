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Волосовский район начнёт выращивать баклажаны для гурманов
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Волосовский район начнёт выращивать баклажаны для гурманов 

Ivyborg.ru 55 минут назад
Выращиванием популярной у гурманов агрокультуры займется новое тепличное хозяйство в Волосовском районе. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе правительства региона.
Баклажаны будут расти по соседству с томатами и огурцами, а также зеленью в теплицах площадью 11 га. Выращивать новую агрокультуру для жителей Ленобласти, Петербурга и Москвы будут более 240 человек.
Проект тепличного комплекса в Волосовском районе 29 марта 2018 года одобрен на заседании региональной комиссии по размещению производительных сил. Компания ООО «Агротехнологии», которая является инвестором проекта, планирует вложить в строительство современного овощеводческого хозяйства около 2 млрд рублей.
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