«Провокации» и «удар в спину Путину»: власть о реакции на пожар в Кемерове

Обозреватель Sobesednik.ru — о реакции российских властей всех уровней на выступления граждан после пожара в Кемерове

Cтихийный митинг в Кемерово, на котором в числе прочего прозвучали и требования отставки местных и не только властей, похоже, вызвал у последних нешуточную панику. Не скоро забудется глава Кузбасса Аман Тулеев , сходу, да еще и на камеру заявивший подъехавшему на место Путину о «даже не родственниках погибших», а «200 бузотерах». Равно как и вице-губернатор Цивилев, заявивший парню, потерявшему в пожаре троих детей, жену и сестру, что тот «пиарится на трагедии».

По видимой логике Тулеева и ему подобных, право отреагировать на ситуацию имели только те, кого непосредственно коснулся этот ужас? Ну а заводить речь о его, Тулеева, отставке и точно могли только некие абстрактные оппозиционеры? Хотя, не сомневаемся, каждый в регионе (и не только) отдает себе отчет, что без санкции властей ни о каком строительстве ТРЦ «Зимняя вишня» речи идти не могло.

Чуть ранее омбудсмен Татьяна Москалькова разразилась в Instagram целой речью про «некую группу людей», пытающуюся «раскачать ситуацию» в Кемерово. «Но есть и другие: те, кто не упускает возможности нажить хоть какой-то политический капиталец на трагедии и реабилитировать себя в глазах „спонсоров“, — написала она. — Те, кто взрывает интернет ложными информациями. Те, кто призывает к акциям гражданского неповиновения». Пользуясь случаем, обратим внимание г-жи Москальковой и прочих, что в подобных случаях приличное руководство как правило сразу и само, либо на волне народного гнева, подает в отставку. И это нормально. Как сделало, например, правительство Румынии в 2015 году после пожара в ночном клубе Colectiv, где погибли 32 человека.

Возникает ощущение, что по факту трагедии всем разослали некую методичку, где прямо указали, что заявлять. Потому что трудно поверить, что подобное можно нести добровольно, в твердом уме.

То же касается и выступлений парламентариев, которым, по всей видимости, пришла своя методичка с указаниями на поддержку президента. Каковые указания немедленно реализовала сенатор Елена Мизулина , заявившая, что трагедия в Кемерово — удар в спину президента (видео). С похожей речью в телеэфире выступил депутат от Кузбасса Антон Горелкин : от него мы узнали, что все это — попытка «омрачить результаты выборов».