Испытано на себе: в ТЦ «МегаСити» сигнал тревоги слышен не везде

Торгово-развлекательный центр открылся в 2006 году, с 2013-го на второй очереди центра появился большой фуд-корт и многозальный кинотеатр. Сегодня площадь торгового центра составляет 52 400 кв. м, благодаря множеству магазинов, кафе-ресторанов и прочих торговых точек он стал излюбленным местом посиделок студентов Самарского университета, расположенного буквально через дорогу.

Как рассказала помощник прокурора Октябрьского района Самары Валерия Андреева , предыдущая проверка была в 2015 году и закончилась наложением крупного штрафа на владельца ТРЦ за нарушения при вводе здания в эксплуатацию. Недостатки при организации пожарной безопасности в торговом центре могут повлечь штрафы в размере до миллиона рублей.

Охрана заведения прессе не обрадовалась, но позаботилась, чтобы вскоре после нашего появления двери эвакуационных выходов распахнулись настежь.

По словам местных продавцов, раньше руководство ТРЦ учебные эвакуации проводило раз в два месяца. Но в марте их уже было три — вероятно, из-за небывалого внимания надзорных ведомств к пожарной безопасности.

Очевидные плюсы «МегаСити» — это широкие светлые коридоры, местами прозрачные потолки, плюс в каждом магазине есть свой огнетушитель, на этажах — через каждые несколько метров пожарные рукава, подключенные к водопроводу.

Из каждого кинозала есть двери на широкую лестницу эвакуационного выхода, в самих кинозалах — динамики оповещения, дымоуловители, а также системы пожаротушения и дымоудаления.

"Подсветка ступеней работает постоянно, проблем с эвакуацией быть не должно, — рассказала управляющий «МегаСити-Киномост» Ирина Чиркова . — В случае пожара мы оповещаем руководство торгового центра, потом звоним пожарным, после чего начинаем выводить людей из залов. Помогают им не только контролеры билетов, но и администрация, работаем в команде".

Сотрудники МЧС заявили, что эту схему нужно скорректировать: сначала звонить пожарным, потом все остальное. В случае серьезного ЧП и пара секунд могут стать решающими.

"Впрочем, жизни людей здесь ничего не угрожает, — отметил старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. о. Самара Павел Догадаев. — Эвакуационные выходы открыты, автоматические системы (дымоудаления, оповещения и пожаротушения) работают, огнетушители и внутренний противопожарный трубопровод с пожарными рукавами в наличии, сотрудники свои обязанности знают и действуют четко".

Однако недочеты все же обнаружились. К примеру, из гипермаркета «Карусель» через эвакуационный выход будет выбраться нелегко: сначала придется справиться с довольно тугой и высоко расположенной щеколдой, а потом еще плутать по коридорам. Причем на момент посещения частично свет в них был выключен, и если бы не окна, было бы темно.

Из окон выпрыгнуть в случае ЧП, кстати, не удастся: во-первых, не все открываются, во-вторых, слишком высоко, в-третьих, площадка внизу расчищена от снега почти до асфальта, плюс непонятно, куда бежать дальше. Пространство застроено шиномонтажками, какими-то торговыми точками неясного назначения, которые в случае пожара тоже «попадут под раздачу».

Никаких внятных указателей в этом коридоре нет, и мы сначала идем не в ту сторону. «Мы клеим „стрелочки“, но кто-то их постоянно срывает», — оправдываются администраторы. Что за вредитель бродит по задворкам «Карусели», так и осталось неясным.

Не как нужно сработала и система оповещения об эвакуации: голос и тревожный сигнал раздавался лишь с одной стороны, в крыле с фуд-кортом и кинозалами, так что на первом этаже противоположного крыла понятны были лишь отдельные слова.

Впрочем, арендаторы и посетители поняли в чем дело и покинули территорию торгового центра.

После отмены сигнала тревоги часть посетителей вернулись в «МегаСити», чтобы выразить свое недовольство участникам проверки: «Меня просто выгнали из магазина, ничего не объяснив, — негодовал молодой человек с несколькими коробками конфет в руках. — Эскалаторы не работают, куда идти — непонятно, никто эвакуацией не руководит, разве так это должно делаться?».

Надзорные ведомства обещают уделить внимание каждой детали. По словам Валерии Андреевой, в случае выявления нарушения будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.