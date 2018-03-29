Освещение во дворе по улице Гончарова восстановлено коммунальщиками

Коммунальные службы восстановили освещение во дворе по адресу улица Гончарова, д. 17А, корп. 2. Соответствующая просьба поступила ранее от местного жителя на портал «Наш город».

Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью исполняющего обязанности директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова

— По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электроламп. Освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения города Москвы , — говорится в сообщении.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (то)