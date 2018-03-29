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Денис Мантуров обсудил с Юнус-Беком Евкуровым закупки коммунальной техники для Республики Ингушетия
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Денис Мантуров обсудил с Юнус-Беком Евкуровым закупки коммунальной техники для Республики Ингушетия 

Министерство промышленности и торговли РФ 57 минут назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
29 марта 2018 года Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел рабочую встречу с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым. В ходе беседы были затронуты вопросы приобретения для муниципальных образований Республики коммунальной техники у «Группы ГАЗ» при участии Минпромторга России. Это позволит обновить и дооснастить парк общественного транспорта и техники дорожно-коммунальных служб региона, а также повысить безопасность их эксплуатации. В ходе переговоров были также затронуты вопросы ценовой политики и гарантийного обслуживания техники.
Помимо этого, одной из ключевых тем стало обсуждение различных механизмов господдержки, которыми могут воспользоваться предприятия Республики.
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