Денис Мантуров обсудил с Юнус-Беком Евкуровым закупки коммунальной техники для Республики Ингушетия

Помимо этого, одной из ключевых тем стало обсуждение различных механизмов господдержки, которыми могут воспользоваться предприятия Республики.