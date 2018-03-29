На Кубани откроют первый в России Welcome-Центр для зарубежных инвесторов

Губернатор сообщил, что сегодня в крае существует около 300 предприятий с иностранным капиталом из более 30 стран мира. Для того, чтобы помочь зарубежным бизнесменам развивать свое дело на территории Краснодарского края, было решено открыть так называть Welcome-Центр.

— Welcome-Центр будет предоставлять для зарубежных предпринимателей полный спектр сервисов, необходимых для создания бизнеса или развития проекта в крае, — объяснил вице-губернатор Василий Швец

По словам чиновника, порой перспективные проекты иностранных инвесторов не получают развития из-за нехватки профессиональных кадров или языкового барьера.

— Теперь иностранным бизнесменам не надо ломать голову — где найти англоговорящего юриста с опытом в области экспорта зерна или бухгалтера. Здесь будут проводиться консультации по получению государственной поддержки, — подчеркнул Швец.