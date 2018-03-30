Пенсионеров Ховрина научат английскому, танцам, гимнастике и рисованию

Пенсионеров района приглашают на творческие, спортивные и образовательные занятия, которые стартовали в рамках программы «Активное долголетие» в территориальном центре социального обслуживания «Ховрино».

— Работу начали группы по английскому языку, общей физической подготовке, классическим спортивным танцам, зумбе, скандинавской ходьбе, рисованию, а также гимнастике. Все упражнения и задания адаптированы так, что выполнить их может каждый, для этого не нужна специальная подготовка, — уточнили в центре.

Желающим присоединиться к занятиям необходимо заранее прийти в центр по адресу: ул. Флотская, д. 15, корп. 1 с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету. (то)